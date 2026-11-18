La esperada película “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha” en solo días llegará a los cines, pero antes tuvo lugar una premier de gala en la ciudad de Nueva York.

Por la alfombra púrpura del Alice Tully Hall del Lincoln Center pasó una verdadera constelación de estrellas cinematográficas.

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Mckenna Grace lució un vestido azul con alas y se robó todos los flashes de los medios presentes en la premier de “Los juegos del hambre”. Y Elle Fanning no se quedó atrás con su vestido de Givenchy que llevaba la firma de Sarah Burton.

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Jennifer Lawrence se decantó por una creación de Dior con bordados florales y Glenn Close optó por un vestido negro con larga cola de Matiéres Fécales.

Rachel Zegler llevó un maxivestido verde de Zuhair Murad y Elizabeth Banks lució un conjunto de pollera y top diseñado por Christian Siriano.