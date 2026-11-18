De Mckenna a Elle Fanning, los looks de las estrellas en la premier de “Los juegos del hambre”
Las estrellas de “Los juegos del hambre” lucieron sus mejores galas en la premier de la película en Nueva York. Mckenna Grace, Elle Fanning, Glenn Close y Jennifer Lawrence pasaron por la alfombra púrpura. ¡Adelante!
Mckenna Grace lució un vestido azul con alas y se robó todos los flashes de los medios presentes en la premier de “Los juegos del hambre”. Y Elle Fanning no se quedó atrás con su vestido de Givenchy que llevaba la firma de Sarah Burton.