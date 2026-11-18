El emblemático actor estadounidense Brad Pitt y su novia Inés de Ramón fueron blanco de todas las miradas en la premier mundial de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. El filme se estrenará el 23 de diciembre en la plataforma Netflix y tiene como protagonista a Pitt.

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La cita con el séptimo arte fue en el legendario TCL Chinese Theatre de Los Ángeles y los tortolitos se mostraron muy enamorados. Brad Pitt e Inés de Ramón llegaron de la manito y en todo momento compartieron sonrisas y miradas cómplices llenas de amor.

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Brad Pitt y la diseñadora de joyas Inés de Ramón llevan casi cuatro años de noviazgo. La relación va viento en popa y la mediática pareja siempre se muestra muy flechada por Cupido.