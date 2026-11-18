La famosa actriz Anne Hathaway fue captada caminando por las calles de Nueva York mientras paseaba a su recién nacido. “Anne Hathaway tiene un nuevo integrante en la familia... ¡y ya está presumiendo de su pequeño tesoro en la Gran Manzana!“, se puede leer en la cuenta de Instagram de TMZ junto a las imágenes de madre e hijo.

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Anne Hathaway anunció en junio pasado que estaba en la dulce espera de su tercer hijo, fruto de su amor con su esposo Adam Shulman. Y ahora ya tiene a su bebé en brazos, según TMZ. Hasta el momento, no se conoce el sexo ni nombre del recién nacido.

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La protagonista de “El diablo viste a la moda” y Adam Shulman están casados desde 2012. Ambos son padres de Jonathan (10), Jack (6) y el bebé que llegó hace unos días para llenar de aún más amor a la familia.