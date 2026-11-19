El capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez, se mostró romántico en las redes al celebrar el cumpleaños de su amada Jazmincita Torres en su casa de São Paulo, Brasil.

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“¡Feliz cumpleaños mi amor, que Dios te bendiga siempre!“, escribió Gustavo Gómez en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: ”Te amamos mucho". El mensaje fue acompañado de bellas postales familiares, donde se ve a la cumpleañera Jazmín Torres rodeada de su esposo y sus hijos Pía Constanza (10) y Lucca Emmanuel (6).

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Betiana Jazmín Torres y Gustavo Gómez Portillo unieron sus vidas en matrimonio en julio de 2014 ante el altar de la iglesia San Juan Bautista de Misiones. Pasaron 12 años del “sí, quiero” y la pareja cada vez se muestra más enamorada.