Fiorella Migliore Llanes anunció a inicios de mayo que estaba en la dulce espera. Y, hace un mes, dio a luz a una niña en el calor de su hogar rodeada de sus seres más queridos.

“Mélia nació en casa el 18 de octubre. Creciendo súper sana y fuerte cada día”, contó la orgullosa mamá Fio Migliore en sus historias de Instagram hace solo unas horas.

Lea más: ¡Fiorella Migliore está en la dulce espera de una niña!

Lea más: Fio Migliore y una vida cambiada por la maternidad

“Gracias a Dios y a todas las personas que nos enviaron y envían su amor”, destacó la exreina de belleza Fiorella Migliore, quien también expresó en sus redes: “Eventualmente compartiré mi historia de parto y detalles. Por hoy paso a agradecer”.

Mélia llegó al mundo para sumarse a las travesuras de su hermanito mayor Elio (6) y toda la familia está más que feliz con su esperado nacimiento.