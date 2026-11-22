La emblemática conductora Adela Mercado recibirá un homenaje en la quinta edición de “Hizo Historia Award Gala 2026″, hoy domingo 22 de noviembre en una ceremonia que se realizará desde las 15:00 en el Nobile Hotel & Convention de Ciudad del Este.

La conductora de A de la Tarde, de Cardinal Romance, nos contó cómo se siente a horas de recibir este reconocimiento. “Estoy muy feliz, muy emocionada y muy agradecida porque mi vida va a sentir un cariño inmenso de la gente de Alto Paraná, lugar de donde yo salí para crecer como profesional y también como persona”, expresó Adela Mercado.

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“Agradezco infinitamente a la organización de ‘Hizo Historia’, a cargo de la señora Elizarda viuda de Melgarejo, esposa del colega Cecilio Melgarejo, con el que yo también trabajé hace mucho tiempo. No solamente conduciendo un programa en Radio Parque, sino también haciendo teleteatro y telenovela”, destacó Adela Mercado.

La conductora Adela Mercado nació en Eugenio A. Garay, departamento de Guairá, pero dio sus primeros pasos en los medios en Alto Paraná: “Empecé a trabajar en Canal 8 de Ciudad del Este, que era integrante de Canal 9 de Asunción. Viví 10 años en Alto Paraná”.

Adela Mercado, una profesional muy querida desde sus inicios

Y, sobre lo más lindo que atesora de su vida en la capital del Alto Paraná, Adela Mercado señaló emocionada: “Lo más lindo que recuerdo de mi vida en Ciudad del Este es el cariño que sentí desde el comienzo de mi carrera, cuando solo tenía 17 años. Pasé muy lindos momentos, también porque estaba mi familia ahí”.

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“Prácticamente hice la parte inicial de mi vida ahí. Mis padres, Juan Francisco, que ya no está en este plano físico pero siempre está en mi corazón, y mi madre Fidelina me dieron todo su apoyo. Y, por supuesto, el papá de mis hijos, si no fuera por él no hubiese podido dar ese salto y venir a proyectarme acá en Asunción”, señaló agradecida Adela Mercado.

La conductora Adela Mercado nos recordó que fue el primer rostro femenino en la tevé en Alto Paraná y en la previa del homenaje que recibirá en el marco de “Hizo Historia Award Gala 2026″ aseguró: “Todo lo que soy le debo a la gente paranaense, quiero que sepan eso”.

Y antes de despedirse de ABC Digital, la querida Adela Mercado nos adelantó: “Esta tarde estarán presentes mi madre y mis seres más queridos. Dicen que hay muchas sorpresas y ya me está provocando inquietud. Y no sé si soy digna de todo esto, pero después de 40 años estoy recibiendo un tributo en vida”.