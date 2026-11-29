La exmodelo Alejandra Prayones celebró la vida de sus hijos Iván y Axel Cáceres Prayones. La feliz mamá compartió en las redes un tierno mensaje junto a una postal que tiene como protagonistas a los apuestos gemelos que ya cumplieron 29 años .

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“¡Felices 29 mis amores, hombres de bien!“, escribió emocionada mamá Ale Prayones al tiempo de destacar: ”Crecieron escuchando de mí: ‘No sean mitad... sean par’. Siempre juntos Iván y Axel".

Alejandra Prayones es madre de los gemelos Iván y Axel, nacidos el 27 de noviembre de 1997, y Maia Alexia Cáceres Prayones, quien llegó al mundo el 15 de abril de 2002.