La Miss Universo Paraguay 2021 Nadia Ferreira cierra un gran año, con su familia unida disfrutando de la presencia de la nueva princesita de la casa, la tierna Myla. Y ayer, Día de Acción de Gracias, expresó su gratitud por estar rodeada de sus seres más queridos.

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“Mis mayores bendiciones. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!“, escribió emocionada Nadia Ferreira en sus redes sociales junto a las postales que tienen como protagonistas a los integrantes del clan familiar Muñiz-Ferreira.

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La villarriqueña Nadia Ferreira compartió fotografías inéditas donde muestra momentos íntimos en el calor de su hogar con su esposo Marc Anthony y sus hijos Marquito (3) y Myla (4 meses). Además, publicó imágenes de sus paseos con los más pequeñitos de la casa.