Nadia Ferreira compartió fotos inéditas de su familia para celebrar el Día de Acción de Gracias
La villarriqueña Nadia Ferreira se mostró emocionada al celebrar el Día de Acción de Gracias en su residencia de Miami. La vicerreina universal 2021 aprovechó tan importante ocasión para compartir con sus seguidores fotos inéditas de su familia. ¡Pasá y mirá!
La Miss Universo Paraguay 2021 Nadia Ferreira cierra un gran año, con su familia unida disfrutando de la presencia de la nueva princesita de la casa, la tierna Myla. Y ayer, Día de Acción de Gracias, expresó su gratitud por estar rodeada de sus seres más queridos.
“Mis mayores bendiciones. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!“, escribió emocionada Nadia Ferreira en sus redes sociales junto a las postales que tienen como protagonistas a los integrantes del clan familiar Muñiz-Ferreira.
La villarriqueña Nadia Ferreira compartió fotografías inéditas donde muestra momentos íntimos en el calor de su hogar con su esposo Marc Anthony y sus hijos Marquito (3) y Myla (4 meses). Además, publicó imágenes de sus paseos con los más pequeñitos de la casa.