Horóscopo de hoy: día martes 18 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jason Segel, 42; Jesse L. Martin, 53; Mark Messier, 61; Kevin Costner, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome su tiempo, piense bien las cosas y tome decisiones basadas en sus necesidades. Ponga su salud y bienestar primero, y esfuércese por verse y sentirse lo mejor que pueda. La forma en que maneje las situaciones determinará las oportunidades y el apoyo que reciba a lo largo del camino. Un cambio doméstico lo alentará a dejar atrás el pasado y luchar por un futuro mejor. Sus números son 4, 16, 21, 26, 30, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entusiasta, cambiante e ingenioso. Es oportunista y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): use su inteligencia sabiamente. Participe en eventos que ofrezcan información que revele todos los ángulos de una situación. Estar preparado lo ayudará a tomar mejores decisiones cuando sea el momento correcto. Un cambio de opinión le señalará una nueva dirección. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): le resultará desafiante ceñirse a una sola cosa. Prometer más de lo que puede hacer no será un buen presagio para sus superiores. Ponga su fuerza física y energía donde le den el mayor rendimiento. Las acciones hablan más alto que las palabras. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): pase más tiempo con sus compañeros y obtendrá una perspectiva sobre el mejor modo de avanzar. Elimine de su círculo a las personas permisivas o exageradas. La inteligencia y la determinación lo llevarán al éxito y la felicidad. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ahorre para algo que valga la pena. Piense en los cambios que puede hacer para mejorar su comunidad, sus relaciones, sus calificaciones y su capacidad para avanzar. Amplíe sus intereses, información y habilidades. Una asociación alentará nuevas tendencias. Se presenta romance. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aflorarán las emociones si alguien intenta interferir con sus planes. No haga cambios porque alguien más lo hace; haga lo que sea mejor para usted. Un enfoque inteligente y saludable de la vida, el amor y sus relaciones con los demás ayudarán a ganar respeto. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): se inclinará hacia personas y pasatiempos singulares. Cuanto más se dé el gusto con algo desacostumbrado para usted, más fácil será reconocer qué es posible. Ejecute sus planes con detalle y precisión, y conseguirá un cambio positivo. El romance está en las estrellas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sea inteligente; dé razones válidas para los cambios que haga o los planes que persiga. Un enfoque proactivo, una mente abierta y expresar compasión y comprensión lo ayudarán a mantener la paz y alentarán la ayuda que necesita para alcanzar su meta. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no trabaje mucho en algo que no puede cambiar. Póngase en acción y haga lo que pueda para mejorar su vida. Expanda sus intereses, amistades y actividades físicas. Realice mejoras en el hogar que beneficien a su salud y bienestar. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el dinero y las emociones llevarán a confusión y errores costosos. Piense bien su plan económico y limite los gastos. No permita que nadie lo convenza de hacer un gasto que pesará sobre su nivel de vida. Diga no al comportamiento permisivo. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome un tiempo para hacer su entorno propicio para lo que necesita y quiere, para tener éxito. Un cambio personal le levantará el ánimo y atraerá elogios. Una señal afectuosa despertará su interés. Comparta algo especial con alguien a quien ama. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): observe lo que sucede a su alrededor. Esté abierto a sugerencias, pero no se desvíe de su camino para complacer a alguien que no le corresponde. Sea justo, no crédulo. No permita que otras personas se aprovechen de usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no deje nada al azar o inconcluso. Una jugada espontánea resultará en un revés emocional. Trabaje junto a gente que se esfuerza por obtener los mismos resultados que usted. Construya una base sólida, relaciones fuertes, una buena ética de trabajo, y sobresaldrá. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.