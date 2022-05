Horóscopo de hoy: día lunes 16 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Megan Fox, 36; Tori Spelling, 49; Janet Jackson, 56; Pierce Brosnan, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ordene el desorden y ate los cabos sueltos. Concéntrese en el crecimiento personal y en lo que lo hace feliz. Participe en cualquier cambio que afecte su estado o posición. Sea innovador y ofrezca ideas alternativas. Hágase cargo en lugar de dejar las cosas en manos de otros. Adopte un enfoque apasionado para mantener una buena relación con las personas que pueden contribuir a lo que desea lograr. Sus números son 3, 15, 24, 29, 32, 43, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, espontáneo y amable. Es persistente y diplomático.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): explore las posibilidades e implemente actualizaciones. Manténgase al tanto de la tecnología y los estándares de la industria; ganará respeto. Realice cambios para mejorar su posición o postúlese para algo nuevo y emocionante. Una empresa conjunta parece prometedora. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mire el cambio desde todos los ángulos y decida qué es lo mejor para usted. No se suba al carro de otro; construya una base que lo ayude a sobresalir. Preste atención a los detalles y mantenga la cabeza fría cuando trate con instituciones y figuras de autoridad. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no deje nada librado al azar. Deje de preocuparse por los demás. Ponga su energía en expandir sus intereses, habilidades e ideas creativas. Una actitud disciplinada lo mantendrá en el juego y atraerá el apoyo que necesita para alcanzar su meta. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a los detalles y haga cosas que animen a otros a colaborar y contribuir. Mantenga el impulso fluyendo y sus opciones abiertas. Una empresa conjunta o los gastos compartidos aliviarán el estrés y le darán libertad financiera para dedicarse a algo emocionante. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): amplíe su perspectiva, adquiera habilidades y aprenda algo que lo ayude a aumentar su potencial de ingresos. Establezca estándares altos y discuta planes con alguien en quien pueda confiar para obtener buenos consejos. No intente arreglar algo que funciona bien. Se alienta el romance. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no dé nada por sentado. Controle sus emociones y póngase en el lugar del otro antes de quejarse o criticar. Concéntrese en el crecimiento personal en lugar de tratar de cambiar a los demás. Ofrezca amabilidad y consideración, y obtendrá lo mismo a cambio. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga algo que lo apasione y encontrará la manera de hacerlo rentable. Invierta tiempo y dinero en actualizar sus habilidades y promocionar lo que tiene para ofrecer. Un cambio personal le dará confianza e impulso. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe, establezca contactos y escuche lo que dicen los demás. La información que recopile lo ayudará a desarrollar un plan que conduzca a una propuesta que valga la pena. No deje que nadie lo limite a usted ni a sus posibilidades de avanzar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sus emociones serán difíciles de controlar. Comparta con alguien en quien confíe. Haga que su entorno sea conveniente para lo que quiere lograr. Un espacio designado asegurará su éxito. Se alientan la superación personal, mantener un buen estado físico y un retiro sin estrés. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite los lugares concurridos o la gente que no respeta su intimidad. Una renovación o un cambio que haga en su casa o en su estilo de vida lo animará a liberar tiempo para hacer lo que lo hace feliz. No se haga cargo de la responsabilidad de nadie más. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si es demasiado abierto con sus pensamientos surgirán problemas. Guarde sus secretos para usted y siga con sus asuntos. Un cambio físico le dará un impulso y le animará a emprender un proyecto emocionante. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se quede de brazos cruzados; vaya por lo que quiere y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. Amplíe sus intereses, pero no gaste de más. Haga el trabajo usted mismo, y coseche el mérito de lo que consiga. Use su imaginación y sea creativo. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.