Horóscopo de hoy: día martes 06 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lindsay Price, 46; Judd Apatow, 55; Tom Hulce, 69; JoBeth Williams, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evalúe su situación actual y analice qué puede hacer para estabilizar su vida. Este año establezca límites y haga oír su voz con respecto a sus términos y a lo que es capaz y está dispuesto a hacer. Haga que su naturaleza positiva y enérgica lo acompañe de principio a fin, y tendrá un impacto en quienes trabajan a su lado. Sus números son 5, 12, 24, 29, 33, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, original y generoso. Es terco y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): será una esponja para la información, así que tome nota de lo que otros tienen para ofrecer y use la información de una manera original que lo haga sobresalir y recibir elogios por sus contribuciones. Confíe en su inteligencia y juicio. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede ayudar, pero no a costa de posponer sus responsabilidades. No permita que nadie lo culpe por algo que no tiene tiempo para terminar o que no le corresponde hacer. No deje que otros controlen cada uno de sus movimientos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): negocie en su favor. Usted sabe lo que quiere mejor que nadie, así que diga lo que piensa y haga oír su voz. Una asociación requiere una estructura para garantizar que se mantenga el equilibrio y la igualdad. Haga de los contratos y el dinero sus prioridades. Se alienta el romance. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las tareas que acepte cambiarán la forma en que aborda la ayuda a los demás. No se haga cargo de más de lo que puede manejar. Sea ingenioso y busque formas de reducir sus gastos generales con un presupuesto, disciplina y estrategia. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome el camino correcto y cuide a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Se sentirá bien por sus buenas acciones y desarrollará una amistad con la que podrá contar. Una experiencia diferente abrirá su mente a un sinfín de posibilidades. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no espere a que alguien más dé el primer paso. El cambio comienza con usted, y ser proactivo mostrará su capacidad de hacer las cosas. Pase menos tiempo quejándose o criticando y más tiempo haciendo algo que valga la pena. Aléjese de la tentación. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): vaya directamente a la fuente y haga preguntas. Un viaje de negocios, una reunión o una conferencia revelarán la verdad. Una contabilidad creativa le ayudará a terminar el año en una excelente posición financiera. Gaste solo lo necesario y dentro de su presupuesto. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): reúna información que le ayude con sus finanzas. Los consejos que le muestran cómo reducir las deudas o las charlas que ayudan a establecer las responsabilidades monetarias con aquellos con quienes comparte los gastos harán que tenga mejores días por delante y tranquilidad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aléjese de las personas que lo presionan para que se haga cargo de demasiadas cosas o para que se permita algo costoso o que podría dañar su reputación. Use su poder de persuasión para obtener ayuda y aclarar los asuntos que le dificultan la vida. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque una manera fácil de hacer que su hogar sea más eficiente y sus gastos generales sean menos costosos. Si hace el trabajo usted mismo, ahorrará dinero y aprenderá nuevas habilidades que lo beneficiarán. Evite tratos secretos que puedan dañar su reputación. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): analice lo que puede hacer, lo que quiere hacer y lo que es obligatorio, luego proceda. Continúe, independientemente de si los demás están de acuerdo con usted. Aumente su entusiasmo y energía, y deslumbrará a cualquiera que cuestione cómo elige hacer las cosas. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): su encanto persuasivo y su manera divertida de describir lo que quiere de los demás captarán la atención y animarán a otros a intervenir y ayudar. Asegúrese de ofrecer incentivos a las promesas que haga. Para evitar reacciones violentas cíñase a la verdad. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.