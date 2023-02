Horóscopo de hoy: día lunes 20 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Olivia Rodrigo, 20; Rihanna, 35; Daniella Pineda, 36; Brian Littrell, 48.

FELIZ CUMPLEAÑOS: planifique y prepárese antes de compartir sus intenciones. Está bien soñar, pero cuando vaya a explicar su próximo movimiento, absténgase de hablar con cualquiera que pueda dificultar su vida y sus metas. Su defensa más segura es la organización y la voluntad de llevar las cosas hasta el final. Haga a un lado las diferencias cuando trate con sus seres queridos. Sus números son 4, 11, 14, 27, 34, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, enérgico y orgulloso. Es perspicaz y dedicado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no sienta que tiene que compartir demasiada información. Cuanto menos les cuente a los demás sobre usted o sus planes, más fácil será hacer las cosas a tiempo. La impulsividad será su perdición; tómese el tiempo para posicionarse para el éxito. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si es demasiado complaciente quedará atrapado en el problema de otra persona. Aléjese de cualquiera que envíe mensajes contradictorios. Ponga su energía donde cuenta y haga todo lo posible por aumentar sus ingresos. No deje que la incertidumbre sea su perdición. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): muéstrese reacio a participar en algo en lo que no tiene plena confianza. La información lo salvará de cometer un error. No juzgue mal lo que otros pueden hacer; concéntrese en sus habilidades y ejecute sus planes sin cometer errores. Vuelva a conectar con alguien. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mire hacia adelante y establezca una estrategia que conduzca a un cambio positivo. Comuníquese con alguien con quien disfrute trabajar y recibirá comentarios valiosos que influirán en el aspecto financiero de la forma en que continuará. No confíe en su corazón cuando se trata de empresas conjuntas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): manténgase abierto a probar algo nuevo. Hable libremente sobre los cambios que desea realizar y recibirá información sobre cómo ajustar sus planes. Mantenga su vida simple y adaptada a sus necesidades, y todo lo demás encajará. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): establezca contactos, comparta sus ideas y concéntrese en las personas que tienen algo que aportar. Si es elocuente al presentar lo que tiene para ofrecer y está dispuesto a comprometerse para endulzar su oferta se desarrollará una asociación o una oportunidad de trabajo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): se le ocurrirá una gran idea que requiere que sea abierto con alguien que pueda hacer realidad su sueño o impedir que este se realice. Una presentación original y única ganará interés pero carecerá de respaldo financiero. Empiece en pequeño; ganará impulso y mantendrá el control. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si hace lo que le surge naturalmente, descubrirá una forma original de comercializar lo que tiene para ofrecer. Comparta sus intenciones con las personas con quienes reside, para asegurarse de que los cambios que desea no encuentren oposición. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la confianza se gana. Escuche, pregunte y decida lo que es válido antes de participar en los planes de otra persona. Un desacuerdo será desafiante si alguien no es honesto. Haga lo que sea mejor para usted y diga no a la manipulación emocional. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que un amigo o pariente lo convenza de hacer algo que no necesita. Quite sus responsabilidades del camino, luego tómese un tiempo para rejuvenecer. No corra riesgos que puedan resultar en lesiones o enfermedades. Cambie solo lo necesario. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si toma un camino que lo llena de energía y se concentra en aquello que lo hace feliz, aumentará sus posibilidades de avanzar personal, profesional o financieramente. Acelere el ritmo y deje de preocuparse por las decisiones y los cambios que hacen los demás. El beneficio personal se dirige hacia usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): calcule el precio de algo antes de aceptar comprarlo, invertir o suscribirse. Vaya a lo seguro, investigue y realice movimientos financieros que sean seguros y sin riesgos. Haga que sus objetivos sean conseguir estabilidad, llevarse bien con los demás y realizar proyectos creativos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.