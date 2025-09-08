Horóscopo de hoy: día lunes 08 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Pink, 46; David Arquette, 54; Brooke Burke, 54; Neko Case, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: explore las posibilidades. Reúna información, implemente una planificación financiera y dedique más tiempo y esfuerzo a pasatiempos lucrativos. Confíe en fuentes inteligentes y construya un futuro sostenible. Crear redes de contactos y participar activamente en eventos comunitarios lo conectará con las mejores organizaciones. Adopte una actitud expectante en sus relaciones personales y disfrute cada momento, creando recuerdos a medida que avanza. Una transformación en sus relaciones, amistades y compromisos puede llevarlo a un estilo de vida más positivo. Sus números son 3, 11, 19, 24, 32, 35, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, preciso y sabe aprovechar las oportunidades. Es amable y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): invierta más tiempo en descubrir qué hay disponible y qué es posible, que pueda impulsarlo financiera, creativa y emocionalmente. Esforzarse por liderar el camino lo enfrentará a desafíos con quienes desean competir con usted. Un enfoque único dificultará que la competencia lo desbanque. Proteja su patrimonio. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piense antes de actuar. Es fundamental no arriesgarse ni poner en peligro su salud asistiendo a un evento concurrido que pueda suponer un riesgo. Preste atención a los detalles y esto le ayudará a evitar situaciones sin normas ni regulaciones. Ocúpese de sus asuntos personales y manténgase al día con las tendencias. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participar en eventos u organizaciones que le interesen requerirá moderación. Una cosa es recopilar información y analizar qué podría funcionar; otra muy distinta es aceptar algo sin investigar los pros y los contras. Mantenerse cerca de casa y ocuparse de los asuntos pendientes lo conducirá al mejor resultado. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no deje nada al azar en lo que respecta a su puesto, reputación o finanzas. Emprender demasiadas cosas o gastar más de la cuenta perderá su atractivo cuando llegue el momento de pagar o de cumplir los plazos. Permita que su intuición tome el control y evitará errores. Elija el crecimiento personal en lugar de cambios físicos costosos que pueden calmar su ego, pero agotarán sus activos. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que alguien lo convenza con su encanto de hacer mejoras en el hogar que no puede permitirse o que no son necesarias. Cuanto más haga por sí mismo, mejor le irá. Investigue, consulte con expertos y sea asertivo al hacer negocios. Pida comprobantes de cualificaciones, referencias y costos. Asegúrese de tener todo por escrito. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ponga de su parte, ofrézcase como voluntario, haga preguntas, ofrezca sugerencias, y podrá marcar la diferencia. Participar y ofrecer sus servicios, habilidades y perspectivas únicas en cada situación que enfrente le ayudará a ganarse el respeto de sus compañeros. Se aprecia un cambio positivo en su lugar o forma de trabajo. Envíe su currículum y asista a eventos de establecimiento de contactos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un cambio en su entorno le dará el impulso que necesita para seguir a su corazón. Viajar, reconectar con personas de su pasado y reorganizar su tiempo para poder disfrutar cambiará su perspectiva sobre la vida y cómo aprovechar al máximo lo que tiene. El romance se ve favorecido. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga cuidado con la forma en que usa su energía. No permita que nadie lo desvíe de sus propósitos ni lo convenza de anteponer necesidades ajenas a las suyas. Ofrezca sugerencias, pero no pierda tiempo en otras cosas cuando su prioridad debe ser alcanzar sus metas. Revise sus relaciones, establezca límites claros y busque el equilibrio y la equidad. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): conozca sus limitaciones y céntrese en sus logros personales, su bienestar físico y en conectar con personas que puedan ayudarle a alcanzar sus objetivos. Desconfíe del entusiasmo excesivo y de quienes intentan manipular las situaciones para satisfacer sus necesidades. Ahora no es momento de ser imprudente; cuestione todo y no tenga miedo de hacer lo suyo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una oferta agresiva requerirá un análisis cuidadoso para no terminar haciéndose cargo del problema de otra persona. Establezca un presupuesto y esté dispuesto a alejarse de una guerra de ofertas o una propuesta engañosa. Tómese un tiempo para abordar los problemas de salud y establecer una rutina que le permita desarrollar fuerza física. Una dieta adecuada y el ejercicio darán sus frutos. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): enfrente los asuntos domésticos, los gastos compartidos y las posibilidades innovadoras que le faciliten la vida. La reducción de gastos generales o la eliminación de gastos innecesarios, como suscripciones y artículos que ya no usa, puede brindarle el alivio que necesita para desestresarse y ordenar su vida. Las mejoras en el hogar que reflejen sus necesidades mejorarán su mentalidad. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un cambio de aires le ofrecerá la oportunidad de descubrir nuevas posibilidades. Cree redes de contactos, sea receptivo a sugerencias y prepárese para encontrar la manera más rentable y eficiente de realizar las tareas. Las empresas conjuntas o los gastos compartidos requerirán atención. Es mejor que corte lazos con cualquiera que dependa demasiado de su ayuda. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.