Horóscopo de hoy: día sábado 16 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Megan Fox, 40; Tori Spelling, 53; Janet Jackson, 60; Pierce Brosnan, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: su fuerza proviene de la experiencia y de saber lo que quiere. Se abrirán puertas y se producirán cambios. El resultado dependerá de su capacidad de liderar el camino. Una lucha incansable y una actitud abierta le permitirán obtener resultados positivos. Actúe rápidamente a la hora de ofrecer soluciones y llevar a cabo sus planes, así ganará confianza e impulso. Sus números son 9, 14, 25, 27, 31, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es tenaz, carismático y especial. Es influyente y competente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): considere qué es posible antes de involucrarse en algo que requiera apoyo activo. Asumir demasiadas responsabilidades perturbará su vida personal. Hable sobre sus ideas e intenciones con quienes se verán afectados por sus decisiones y encuentre soluciones que justifiquen sus acciones. La forma en que administra su dinero y en qué lo gasta serán importantes. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sea audaz; dé a conocer sus ideas. Una vez que exponga sus intenciones tendrá una visión clara de lo que es posible. No se quede de brazos cruzados; pedir lo que quiere le ayudará a comprender lo que es necesario para alcanzar su meta. Ponga en marcha sus planes y dé el primer paso. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tendrá muchas ideas y cambiará de opinión con frecuencia, lo que confundirá a algunos y entusiasmará a otros. Sea fiel a sí mismo y preocúpese menos por quien lo acompaña en su camino. Haga sugerencias, no promesas, y avanzará sin tener que comprometerse ni rendir cuentas a nadie. Guarde sus secretos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea un buen observador. Tenga paciencia y ofrezca solo lo necesario. La desinformación puede generar confusión. Tome la iniciativa para determinar qué es válido antes de involucrarse. Proteja su reputación y su posición manejando usted mismo los asuntos. No subestime el poder de las figuras de autoridad. Escuche y sepa cuándo alejarse. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): canalice su energía en cumplir con sus obligaciones. Si toma atajos o no cumple una promesa que haya hecho habrá alguien que no tardará en señalar sus errores. Dé un paso atrás y busque una forma original de satisfacer las exigencias que se le plantean. Su trabajo es cumplir con sus responsabilidades y volver a empezar. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a los cambios que hacen los demás. Protéjase de cualquiera que intente convencerlo de hacer algo que no quiere. Elija ser directo y rechazar la oferta. Evite situaciones que lo dejen físicamente vulnerable. Tome el control. Dedique su energía a aprender, a dar lo mejor de sí mismo y a expresar su opinión para asegurarse de que se cumplan sus expectativas. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): relájese, tómese un respiro, ordene sus ideas y concéntrese en renovar su imagen, utilizando sus habilidades creativas o conectando con personas de su interés. Las actividades físicas que fortalecen su mente, cuerpo y espíritu serán inspiradoras y le darán una perspectiva positiva de sus posibilidades. Confíe en sí mismo y también lo harán aquellos con quienes se encuentre. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): se sentirá atraído por personas, lugares y eventos nuevos para usted. La oportunidad de compartir perspectivas con personas de diferentes orígenes le ayudará a encontrar puntos en común y a darse cuenta de que existen maneras amistosas de llegar a acuerdos que enriquecen la vida de todos. La participación será reveladora. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): establezca un plan y un presupuesto. Organizarse será la forma más efectiva de evitar problemas financieros. Un esfuerzo sincero por aumentar su potencial de ingresos y reducir sus gastos generales aliviará el estrés y creará opciones que han estado fuera de alcance. Un poco de encanto, ingenio y confianza darán como resultado nuevos comienzos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga su energía en algo que disfrute. Póngase a prueba, socialice, participe en una competencia y supere cualquier situación que intente desanimarlo cuando está en ascenso. Aléjese de quienes le envían mensajes contradictorios o intentan acorralarlo. Manténgase firme y tome el camino que más le convenga. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se quede atrapado en el sueño de otra persona. Es hora de construir su propio futuro y centrarse en aquello que lo hace feliz. Un cambio de estilo de vida, residencia y contactos sociales le dará el impulso que necesita para recuperar la alegría. Deje atrás el pasado y ábrase paso a un futuro brillante. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la alta energía requiere atención. Una vez que entre en ritmo, nada lo detendrá. Elabore un plan y concéntrese en completar su misión. Tiene mucho que ganar en cuanto a crecimiento personal, consolidar su posición y obtener el apoyo necesario para convertir sus sueños en realidad. Proteja su honor, sus posesiones y su hogar. Verifique los hechos y diga la verdad. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.