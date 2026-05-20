Horóscopo de hoy
20 de mayo de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 20 de mayo para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Matt Czuchry, 49; Tony Stewart, 55; Tony Goldwyn, 66; Cher, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dedique su energía a proyectos de superación personal, buenas decisiones de salud y una buena administración de sus finanzas, y reducirá el estrés y encontrará la alegría que brinda la tranquilidad. Si se ve y se siente bien, le irá mejor. Convierta su hogar en su lugar favorito para pasar el rato y relajarse con sus seres queridos. Tome las riendas en lugar de ceder a las exigencias de otros. Sus números son 5, 12, 23, 27, 31, 36, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, reservado y posesivo. Es perseverante y benevolente.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese tiempo para escuchar, evaluar y cuestionar. La desinformación o el engaño serán frecuentes y requerirán toda su atención para evitar estafas o que alguien intente ocultarle algo. Sea audaz, directo y no deje nada al azar. Si algo no le parece bien, actúe con rapidez para alejarse de la situación. Proteja su dinero, sus posesiones y su trabajo. **

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase abierto a sugerencias, pero solo haga lo que se adapte a su horario y a su presupuesto. Viaje y ocúpese de los asuntos pendientes que le preocupan. El alivio que siente al dejar atrás el pasado lo llevará a nuevos comienzos y al beneficio propio. El bienestar físico, la renovación de su imagen y el amor están en auge. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija actuar. Ocuparse de sus asuntos y necesidades, y acceder al conocimiento y a las experiencias que desea, lo llevará al crecimiento y a la confianza para superar los obstáculos que se interponen en su camino. Su capacidad de cambiar al instante de una cosa a otra le dará la ventaja que necesita para sobresalir. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a su apariencia, a cómo se siente y a cómo se presenta ante los demás. Explore las opciones disponibles a través de grupos, organizaciones y agencias que puedan ayudarle a mantenerse al día o adaptarse a los cambios que enfrenta, ya sean profesionales, personales o financieros. Es mejor abordar rápidamente cualquier problema emocional para evitar frustraciones y preocupaciones innecesarias. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evalúe su situación y elabore un plan que enfrente sus inquietudes. Ya sea que se preocupe por usted mismo o por los demás, tomar la iniciativa tendrá un impacto en la forma en que se ve a sí mismo de cara al futuro. Su generosidad y su deseo de marcar la diferencia crecerán, pero prepárese para decir no a las tentaciones y a quienes le piden demasiado. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elija observar, verificar antecedentes y encontrar la mejor manera de sortear los altibajos y el caos que le rodea. La inteligencia no bastará por sí sola para superar a cualquier adversario que encuentre hoy. Use su intuición y experiencia para asegurarse de tener todo bajo control. Confíe en su instinto. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga sus expectativas bajo control y su presupuesto en orden. Asumir más de lo que puede manejar personal, profesional o financieramente le causará estrés emocional. Concéntrese en un plan que lo motive a aprender algo nuevo y aplicarlo a sus objetivos. Combinar lo antiguo con lo nuevo aumentará sus posibilidades de avanzar. **

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea cauteloso. Lo que cree que pasará y lo que realmente suceda lo desconcertará. Mantenga la mente abierta y prepárese para hacer un cambio repentino si es necesario. Lo que puede arruinar sus planes es su incapacidad de realizar lo que hay que hacer. Elija cuidar mejor su salud y su bienestar emocional. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): se está gestando un cambio positivo en su hogar y en sus relaciones. El momento de zarpar hacia una aventura, o de realizar cambios positivos o creativos en su estilo de vida está rebosante de expectativa y potencial. Cuestione el pasado, considere el presente y dé la bienvenida al futuro. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique su energía, fortaleza y determinación a la comodidad, a la conveniencia y a un estilo de vida que le brinde gratitud y paz mental. Demuestre pasión en todo lo que elija hacer y busque oportunidades que lo hagan sentir vivo. Confíe en su instinto, verifique los hechos y muestre disciplina al tratar con personas que intenten desviarlo del camino. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): puede cerrar un trato, mudarse y cambiar de trabajo con confianza. Enfóquese en algo que le interese y use su inteligencia para causar una buena impresión. Una oportunidad financiera parece prometedora, pero no permita que nadie lo convenza de hacer más de lo que necesita o desea. Deje atrás el pasado y rodéese de aquello que lo hace feliz. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): hable menos, escuche más. No espere que todos sean honestos sobre quiénes son, qué hacen o qué esperan de usted. Enfóquese en su interior, en su crecimiento personal, en su hogar y en cómo usa sus habilidades para ganarse la vida. Considere la posibilidad de iniciar un proyecto creativo paralelo para obtener ingresos adicionales. El romance está escrito en las estrellas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.