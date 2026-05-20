Horóscopo de hoy: día miércoles 20 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Matt Czuchry, 49; Tony Stewart, 55; Tony Goldwyn, 66; Cher, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dedique su energía a proyectos de superación personal, buenas decisiones de salud y una buena administración de sus finanzas, y reducirá el estrés y encontrará la alegría que brinda la tranquilidad. Si se ve y se siente bien, le irá mejor. Convierta su hogar en su lugar favorito para pasar el rato y relajarse con sus seres queridos. Tome las riendas en lugar de ceder a las exigencias de otros. Sus números son 5, 12, 23, 27, 31, 36, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, reservado y posesivo. Es perseverante y benevolente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese tiempo para escuchar, evaluar y cuestionar. La desinformación o el engaño serán frecuentes y requerirán toda su atención para evitar estafas o que alguien intente ocultarle algo. Sea audaz, directo y no deje nada al azar. Si algo no le parece bien, actúe con rapidez para alejarse de la situación. Proteja su dinero, sus posesiones y su trabajo. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase abierto a sugerencias, pero solo haga lo que se adapte a su horario y a su presupuesto. Viaje y ocúpese de los asuntos pendientes que le preocupan. El alivio que siente al dejar atrás el pasado lo llevará a nuevos comienzos y al beneficio propio. El bienestar físico, la renovación de su imagen y el amor están en auge. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija actuar. Ocuparse de sus asuntos y necesidades, y acceder al conocimiento y a las experiencias que desea, lo llevará al crecimiento y a la confianza para superar los obstáculos que se interponen en su camino. Su capacidad de cambiar al instante de una cosa a otra le dará la ventaja que necesita para sobresalir. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a su apariencia, a cómo se siente y a cómo se presenta ante los demás. Explore las opciones disponibles a través de grupos, organizaciones y agencias que puedan ayudarle a mantenerse al día o adaptarse a los cambios que enfrenta, ya sean profesionales, personales o financieros. Es mejor abordar rápidamente cualquier problema emocional para evitar frustraciones y preocupaciones innecesarias. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evalúe su situación y elabore un plan que enfrente sus inquietudes. Ya sea que se preocupe por usted mismo o por los demás, tomar la iniciativa tendrá un impacto en la forma en que se ve a sí mismo de cara al futuro. Su generosidad y su deseo de marcar la diferencia crecerán, pero prepárese para decir no a las tentaciones y a quienes le piden demasiado. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elija observar, verificar antecedentes y encontrar la mejor manera de sortear los altibajos y el caos que le rodea. La inteligencia no bastará por sí sola para superar a cualquier adversario que encuentre hoy. Use su intuición y experiencia para asegurarse de tener todo bajo control. Confíe en su instinto. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga sus expectativas bajo control y su presupuesto en orden. Asumir más de lo que puede manejar personal, profesional o financieramente le causará estrés emocional. Concéntrese en un plan que lo motive a aprender algo nuevo y aplicarlo a sus objetivos. Combinar lo antiguo con lo nuevo aumentará sus posibilidades de avanzar. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea cauteloso. Lo que cree que pasará y lo que realmente suceda lo desconcertará. Mantenga la mente abierta y prepárese para hacer un cambio repentino si es necesario. Lo que puede arruinar sus planes es su incapacidad de realizar lo que hay que hacer. Elija cuidar mejor su salud y su bienestar emocional. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): se está gestando un cambio positivo en su hogar y en sus relaciones. El momento de zarpar hacia una aventura, o de realizar cambios positivos o creativos en su estilo de vida está rebosante de expectativa y potencial. Cuestione el pasado, considere el presente y dé la bienvenida al futuro. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique su energía, fortaleza y determinación a la comodidad, a la conveniencia y a un estilo de vida que le brinde gratitud y paz mental. Demuestre pasión en todo lo que elija hacer y busque oportunidades que lo hagan sentir vivo. Confíe en su instinto, verifique los hechos y muestre disciplina al tratar con personas que intenten desviarlo del camino. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): puede cerrar un trato, mudarse y cambiar de trabajo con confianza. Enfóquese en algo que le interese y use su inteligencia para causar una buena impresión. Una oportunidad financiera parece prometedora, pero no permita que nadie lo convenza de hacer más de lo que necesita o desea. Deje atrás el pasado y rodéese de aquello que lo hace feliz. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): hable menos, escuche más. No espere que todos sean honestos sobre quiénes son, qué hacen o qué esperan de usted. Enfóquese en su interior, en su crecimiento personal, en su hogar y en cómo usa sus habilidades para ganarse la vida. Considere la posibilidad de iniciar un proyecto creativo paralelo para obtener ingresos adicionales. El romance está escrito en las estrellas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.