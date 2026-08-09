Horóscopo de hoy
09 de agosto de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 09 de agosto para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

FELIZ CUMPLEAÑOS: analice a qué se enfrenta y posiciónese estratégicamente. No revele sus secretos ni sus intenciones y evitará interferencias externas. Los lazos con su pasado lo llevarán a tomar decisiones emocionales que pueden interponerse entre usted y sus sueños, esperanzas y deseos. Deje ir lo que ya no le sirve y abrace lo que le ayuda a alcanzar la paz mental y la felicidad. Tome el control en lugar de cederle las riendas a alguien más. Sus números son 3, 10, 22, 26, 33, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es innovador, sensible y divertido. Es franco y protector.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): prepárese para avanzar. Participe en eventos que fomenten el establecimiento de contactos, fortalezcan su marca e influyan en otros para que sigan su ejemplo. Lidere el camino hacia la cima, usando su imaginación creativa y protegiendo sus derechos, resolviendo los trámites burocráticos y estableciendo estándares antes de su llegada. Sea un precursor con instinto de supervivencia y sobresalga. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): se favorece el cambio personal. Una nueva apariencia o un nuevo estilo de vida le levantarán la moral. Aprender algo que le ofrezca una visión de lo que es posible y cómo puede diversificar sus habilidades para adaptarse al mercado actual dará sus frutos. Las mejoras en el hogar o los cambios en el estilo de vida mejorarán su perspectiva y sus relaciones significativas. El romance se ve favorecido. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): los gastos emocionales, las malas inversiones y las estafas van en aumento. Proteja su dinero, sus posesiones y su reputación de los acosadores deshonestos que intentan explotar su vulnerabilidad o inocencia. Escuche, aprenda y aléjese de las ofertas sospechosas. Investigue y trate solo con empresas y personas de buena reputación. Establezca límites y reconozca sus limitaciones. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un ascenso o una inversión parecen prometedores. Concéntrese más en los asuntos laborales. Cumpla con sus responsabilidades con precisión y puntualidad para evitar críticas. Priorice sus relaciones personales. Una vez que termine su trabajo, haga planes con alguien a quien ame. Compartir sus intenciones los acercará más. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cuestione la información, las ofertas y a las personas con quienes entable conversaciones serias. Verifique lo que escuche y, ante la duda, espere. Defina dónde quiere invertir su tiempo y energía, y en lugar de estresarse por lo que no puede hacer, concéntrese en lo que sí puede. Priorice la paz y el amor. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): baje el ritmo. Diga no a cualquiera que le imponga ultimátums o intente convencerlo de algo que no necesita ni quiere. Concéntrese en su salud y en ser lo mejor que pueda ser. Acérquese y socialice con quienes le ayuden a sacar lo mejor de sí. Evite a las personas demasiado intensas y los comportamientos indulgentes. *****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase en contacto con quienes lo animan. Los viajes cortos, las clases y la aplicación de su energía y aportes a asuntos que pueden ayudarle a alcanzar el éxito parecen prometedores. No permita que lo depriman los problemas emocionales o financieros. Deshágase de aquello que ya no necesita. Los malentendidos son evidentes. **

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a dónde va su dinero. Absténgase de gastar demasiado en entretenimiento o donaciones. Evite las acciones impulsivas, la indecisión y tratar de complacer a demasiada gente. Tome el control, aprenda a decir que no y dese tiempo para descansar, planificar y redirigir su energía hacia algo positivo. El romance está en las estrellas. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): controle su dinero, sus posesiones y las conversaciones con sus seres queridos. No haga promesas que no pueda cumplir ni ceda ante nadie que use un chantaje emocional para obligarlo a hacer cosas. Dedique tiempo y esfuerzo a hacer lo que más le convenga. Haga que su meta sea la superación personal. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención. La verdad tiene importancia. No crea todo lo que escucha. Pregunte, participe en la conversación y hágase oír. Es un momento para tomar las riendas, para hacer valer sus derechos y encaminarse en una dirección que le dé la opción y la libertad de vivir la vida a su manera. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): esté atento y no pierda de vista su dinero. Empiece de nuevo y establezca un presupuesto que le ayude a ahorrar para algo que quiera lograr. Participe en un evento o actividad que le ofrezca información o lo guíe hacia un estilo de vida más saludable. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga a un lado sus emociones y su orgullo. Despeje su mente, concéntrese en lo que importa y en cómo puede influir positivamente en el resultado, y evite situaciones arriesgadas que puedan conducirlo a contratiempos personales o familiares. Antes de implementar un cambio, analice la información que recibe. Cuide mejor de sí mismo. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.