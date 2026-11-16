Horóscopo de hoy: día lunes 16 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kimberly J. Brown, 42; Maggie Gyllenhaal, 49; Martha Plimpton, 56; Marg Helgenberger, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cambie aquello que ya no le funciona. Este año aferrarse al pasado frenará su progreso y arruinará sus planes. Mantenga su vida sencilla y sus objetivos alcanzables para reducir el estrés. Los planes a largo plazo le darán tranquilidad y le ayudarán a pensar en el futuro. Aléjese del caos y priorice sus propias necesidades. El cambio comienza cuando toma el control y hace lo correcto. Sus números son: 4, 18, 22, 25, 34, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, impaciente y sensible. Es expresivo y decidido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evalúe la situación y complete su lista de tareas pendientes paso a paso, en sintonía con su alma. La forma en que gestione los asuntos influirá en su estado mental. Haga lo necesario para mantener el equilibrio. Se vislumbra una ganancia económica si actúa de manera correcta y en su propio beneficio. Enfoque su energía y sus habilidades en lo que sea realmente importante. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): elija sus palabras con cuidado. Alguien podría estar buscando una excusa para criticar. Cíñase a un plan bien meditado y mantenga un perfil bajo para alcanzar sus objetivos con la menor cantidad de interferencias. Evalúe su relación con los demás y establezca límites donde sea necesario. Deje a un lado el orgullo, proteja sus intereses y sus bienes, y ocúpese de sus asuntos. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): destaque sus objetivos y establezca un ritmo que se adapte a las exigencias que surjan. Reaccionar con rapidez, aprovechar sus habilidades y tomar el control de los resultados le ayudará a posicionarse para alcanzar el éxito. Si combina disciplina con ingenio y aprende sobre la marcha, los resultados superarán sus expectativas. No pierda un tiempo valioso. Aproveche el momento y lleve las cosas hasta el final. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): elija con prudencia. Comprométase solo a aquello que pueda cumplir y deje muy claras sus convicciones y recomendaciones. Prepárese para que los demás reaccionen de manera exagerada y pongan a prueba sus teorías y su paciencia. No se exponga física ni emocionalmente por alguien que le falta al respeto. Proteja su reputación anteponiendo sus responsabilidades a las peticiones de los demás. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese un momento para pensar bien las cosas. Hacer demasiado y demasiado rápido solo le traerá problemas. Una discusión, por un conflicto de intereses o por diferencias personales o profesionales, no ayudará a resolver nada. Proponga soluciones sensatas que fomenten la disposición de todos a ceder y colaborar para alcanzar el objetivo. Para obtener mejores resultados, controle sus emociones y deje a un lado el orgullo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): impulsar un cambio requiere reflexión, planificación y cooperación. Comunicarse, sentar las bases y prestar atención a las necesidades de los demás serán la clave del éxito. Quien no arriesga, no gana. Ponga todo su empeño y dedicación en aquello que desea lograr, y manténgase abierto a realizar los ajustes necesarios a lo largo del camino. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): trace su rumbo y no mire atrás. No permita que su mente divague ni que la procrastinación se apodere de usted. El momento de actuar es ahora. Concéntrese en lo importante y priorice sus metas. Una vez que inicie un cambio sabrá con quién puede contar y quién es un lastre. La elección es suya: puede ser un espectador o un participante. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga el control. Ignore por completo a quien intente infiltrarse en un lugar importante de su vida. Dé un paso atrás y observe lo que sucede a su alrededor. Elija la discreción y la diplomacia antes que la exageración o el mal comportamiento. Cuando la vida le plantee un reto, dé un paso al frente y haga lo correcto. Elija un camino que le brinde paz mental, física y espiritual. Ámese en primer lugar. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): elija un camino que le exija emplear sus virtudes y su carisma para lograr lo que se haya propuesto. La emoción de la búsqueda estimulará sus sentidos y le permitirá avanzar hacia aquello que realmente desea alcanzar en la vida. No se frene por razones equivocadas. Tome las riendas, entréguese por completo y evite arrepentimientos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome precauciones, haga preguntas y evalúe las consecuencias antes de comprometerse. Asegúrese de tomar medidas de seguridad y de evitar situaciones que puedan causar lesiones o enfermedades. Es importante mantener su situación actual y hacer las cosas correctamente si quiere evitar repercusiones. Confíe en su inteligencia y compruebe los hechos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no saque conclusiones precipitadas. Tómese un momento para evaluar las situaciones y considerar los resultados positivos. Busque el equilibrio y céntrese más en su propio crecimiento en lugar de criticar o intentar cambiar a los demás. Menos palabras y más acción le ayudarán a encontrar su zona de confort. Su futuro está en sus manos; haga lo necesario para alcanzar sus metas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga la mente abierta, pero no se deje llevar por los sueños de los demás. Reflexione sobre lo que desea y sitúese de manera adecuada. Aprenda sobre la marcha en lugar de depender de que otros hagan las cosas por usted. Identifique qué funciona y qué no, y descarte lo que ya no necesite. Es momento de aligerar la carga y recibir lo que está por venir. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.