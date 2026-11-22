CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Scarlett Johansson, 42; Mark Ruffalo, 59; Jamie Lee Curtis, 68; Steve Van Zandt, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: confíe en sus instintos, siga a su corazón y aléjese de quienes se entrometen. Explore las posibilidades, analice el mercado laboral, postúlese a puestos de trabajo y envíe su currículum. Ya es hora de un cambio; con una actitud positiva, además de confianza y fe en sus capacidades, avanzará en una dirección que reconfortará su alma. Es el momento de optimizar sus objetivos, hábitos de gasto y estilo de vida para alcanzar sus metas. Sus números son: 7, 12, 24, 28, 32, 36, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, productivo e impaciente. Es demostrativo e idealista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): defina muy claramente lo que desea y lo que vaya a hacer, especialmente cuando se trate de proyectos conjuntos o gastos compartidos. Un cambio en la forma en que invierte o maneja su dinero puede influir directamente en su estilo de vida. Trabaje con alguien a quien quiera y en quien confíe para asegurarse de obtener un resultado con el que se sienta a gusto. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mire el lado positivo de la vida. Socialice, participe y aporte su granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor. Comparta sus ideas, pero no deje que los impulsos tomen el control. Es importante tener todo listo antes de iniciar un cambio. Un compromiso emocional fomentará una mayor estabilidad y una visión más clara de lo que le espera. El romance se ve favorecido. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sea prudente al tratar asuntos personales. Necesitará paciencia, disciplina y datos concretos para sortear situaciones inesperadas. Preste atención a sus sentimientos, así como a qué promete y a quién. Ofrezca solo aquello que sea viable y recuerde pedir a cambio lo que desea. Priorice sus necesidades; elija el crecimiento y las ganancias personales. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje de regodearse en la negatividad o en la autocompasión; viva plenamente cada instante valioso de su existencia. Participe en actividades, eventos y pasatiempos que despierten su entusiasmo. Utilice su inteligencia y sus contactos para hacer que las cosas sucedan. La procrastinación le pasará factura. Levántese, tome el control y cree recuerdos que llenen de gratitud toda su vida. Elija el optimismo frente al pesimismo. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese un tiempo para reflexionar sobre el pasado, reconocer el presente y replantearse el futuro. Permita que la inteligencia, la investigación y la reflexión le ayuden a disipar cualquier duda antes de embarcarse en lo que está por venir. Un cambio de perspectiva le permitirá distinguir qué es viable y de qué conviene apartarse. Elija el amor, la superación personal y los cambios positivos en su estilo de vida. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una experiencia de aprendizaje emocional aclarará sus ideas y le permitirá determinar qué le conviene. No sienta la obligación de actuar de manera impulsiva para complacer a los demás. Elija lo mejor para usted y deje que los demás se ocupen de sí mismos. Controle sus emociones y su orgullo; y guíese por el sentido común y la resiliencia para alcanzar los resultados que desea. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): adapte sus planes a sus necesidades. Deje de hablar y actúe. Sus acciones le ayudarán a conseguir apoyo y fortalecer la confianza en sus capacidades y perspectivas. No se deje arrastrar por los fracasos ajenos. Diga no a las tentaciones, pero sí a aquello que nutra su alma. El amor y el romance están en auge. El compromiso se presenta como una opción atractiva. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aléjese de quienes representen una amenaza y busque un camino que conecte con personas afines. Desprenderse de lo que ya no necesita en su vida le permitirá dedicar su tiempo a algo significativo. No permita que las personas manipuladoras se aferren a usted ni interfieran en su vida ni en su búsqueda de felicidad personal. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): empiece a cumplir sus promesas. El cambio comienza por usted; tomar las riendas y trazar el camino que quiere seguir es un privilegio que le corresponde. La procrastinación provocará arrepentimiento, puede pagar un precio pequeño ahora o uno mayor más adelante. Tiene más poder del que imagina; es el momento de hacer, no de especular. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuide su bienestar físico y emocional. No dé por sentado lo que dicen los demás ni lo tome como verdad absoluta. Investigue y base sus respuestas en hechos y datos concretos. Analice su situación profesional y personal, y piense en cómo puede mejorar su vida. Elimine todo aquello que obstaculice el estilo de vida que desea. Establezca límites. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje a un lado el enojo y canalice su energía hacia algo vivificante, en lugar de deprimente. Preste atención a sus necesidades, participe en eventos que permitan el contacto con personas afines, y comience a establecer una rutina y un estilo de vida que fomenten su crecimiento personal y financiero. Renueve su imagen y elija el amor en lugar de la discordia. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): revise su situación financiera y reduzca sus gastos generales. No permita que otros controlen sus inversiones. Gestionar directamente su dinero y la forma en que se gana la vida le permitirá mejorar su flujo de efectivo y disfrutar de mayor tranquilidad. Un compromiso o una asociación con alguien de su confianza y a quien ama favorecerá una mayor prosperidad. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.