CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Miley Cyrus, 34; Salli Richardson-Whitfield, 59; Robin Roberts, 66; Bruce Hornsby, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elabore un plan y empiece a trabajar para dar un paso adelante cada día. Seguir un camino que le resulte gratificante atraerá a las personas más adecuadas para ayudarle a alcanzar su meta. Mantener la mente abierta y la disposición para adaptarse a las circunstancias que encuentre hará que su aventura sea mucho mejor. Si busca la paz, el amor y la felicidad aprenderá a amarse. Sus números son: 1, 13, 20, 27, 34, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es audaz, amante de la diversión y generoso. Es creativo y adaptable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): viva dentro de sus posibilidades. Concéntrese en su salud, sus finanzas y los asuntos legales. Preste atención a la relación con sus socios. Un gesto amable favorecerá su progreso y mejorará su potencial de ingresos. El trabajo duro, la disciplina y la disposición a brindar ayuda tendrán resultados excepcionales. Establezca una rutina de ejercicios que le ayude a verse y sentirse lo mejor posible. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sepa cuando rechazar una oferta. Complacer a otros solo es positivo si obtiene algo a cambio. Diga «no» a los malos comportamientos, la manipulación y las luchas de poder. Elija la inteligencia y los cambios que sean beneficiosos para usted antes que para los demás. Motívese y busque mejoras que le permitan aplicar sus habilidades y experiencia de nuevas maneras. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): deténgase, observe y evalúe las situaciones antes de iniciar o aceptar un cambio en su vida personal o familiar. Puede implementar muchas mejoras sin gastos adicionales. La paciencia le brindará la estabilidad necesaria para obtener los resultados que desea, a un costo asequible. Aprenda sobre la marcha y confíe solo en personas de su entera confianza. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no crea todo lo que escuche. Use su intuición, analice el entorno y tome decisiones que se adapten a sus necesidades. Dedique tiempo a consentirse o a fortalecer su salud y bienestar. Trabajar con un entrenador o con alguien que impulse un estilo de vida saludable le dará más energía y confianza. Evite gastos innecesarios. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): los problemas en el hogar requerirán reflexión, paciencia y un presupuesto que pueda manejar. No se deje presionar para hacer algo que aún no está en condiciones de hacer. Los excesos serán perjudiciales y generarán interferencias emocionales por parte de alguien cercano. Prepárese investigando a fondo sus opciones y preste atención a cada detalle. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no revele sus intenciones. Cíñase al presupuesto y atienda los asuntos con fecha límite. Los problemas con instituciones u organismos gubernamentales requerirán tiempo y esfuerzo. Antes de compartir sus planes o iniciar un cambio priorice lo que sea importante para usted y revise cada detalle minuciosamente para asegurarse de que todo esté en orden. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): salga a caminar, explore lo que es posible y converse con personas que compartan sus intereses o inquietudes. Aproveche sus habilidades para lograr cambios que abran el camino hacia un futuro mejor. Verse y sentirse bien le dará valor para seguir adelante. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aflorarán las emociones y llevarán a tomar algunas decisiones difíciles con respecto al estilo de vida, el amor y la felicidad personal. No deje que las circunstancias le cuesten caro. Siga los canales adecuados y documente los detalles para hacer valer sus ideas y lo que desea que suceda. Permita que su encanto, experiencia y conocimiento marquen el camino y los resultados serán abundantes. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): inicie el cambio en lugar de esperar a que sucedan cosas. Sea valiente y deje que sus acciones hablen por usted. La oportunidad llega a quienes la buscan activamente. Presente y promueva lo que mejor sabe hacer y use su imaginación para aplicar sus habilidades y experiencia a algo que le agrade. Convierta su alojamiento en un lugar que ofrezca comodidad y alegría. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): repase sus planes hasta sentirse conforme con el resultado. No ceda ante la intimidación para que asuma algo que aún no puede afrontar. Quédese cerca de casa y revise sus gastos. Puede eliminar suscripciones y consumos innecesarios. Protéjase de enfermedades y lesiones. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje de lado las emociones al lidiar con gastos compartidos y contratos legales y al evaluar qué aspectos del pasado debe dejar atrás para redirigir su energía hacia su progreso personal o profesional. Una conversación sincera le ayudará a encontrar puntos en común y es una forma de convertir en positivo lo negativo de su vida. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): espere y observe, y luego presione el botón de reinicio y continúe con su vida. Un cambio será contraproducente si no tiene todo en su lugar. Revise su costo de vida y tome decisiones inteligentes para reducir sus gastos generales. Saber cuál es su situación financiera le permitirá invertir su tiempo y dinero de manera más eficiente. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.