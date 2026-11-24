CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sarah Hyland, 36; Katherine Heigl, 48; Colin Hanks, 49; Pete Best, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: reduzca, simplifique su vida y deje atrás todas sus preocupaciones. Desprenderse del pasado le ayudará a avanzar con los planes y pasatiempos que más le importan. Tómese tiempo para establecer sus metas y comunicar a sus allegados cuáles son sus intenciones y cómo planea llevarlas a cabo. Es momento de disfrutar más y estresarse menos. Sus números son: 2, 13, 22, 29, 36, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, de gran corazón e innovador. Es exigente y desinhibido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea creativo con su dinero, sus habilidades y al tratar con personas que consumen su valioso tiempo. Ser directo le ayudará a ganar tiempo precioso. Al tratar con personas insistentes lo sensato es elegir la honestidad. Diga las cosas tal como son y no se disculpe por hacer lo que es mejor para usted. Un camino despejado facilitará el logro de sus objetivos. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): exagerar o dejarse llevar por su terquedad le saldrá caro. Antes de reaccionar, pregúntese: ¿vale la pena, es rentable, es beneficioso? Use su inteligencia, sentido común y capacidades físicas para conseguir lo que desea. Evite el entretenimiento costoso y el gasto en artículos lujosos que no necesita. El cambio positivo comienza con un plan sólido y un presupuesto asequible. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): piense antes de iniciar un cambio o de permitir que sus emociones se desborden. Cíñase a los hechos; si exagera, alguien preguntará el origen de la información. Mire hacia su interior, establezca estándares elevados y esfuércese por realizar cambios saludables en su forma de vivir, comer y gestionar su tiempo. Trabaje para generar un impacto positivo en usted y en sus seres queridos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): el crecimiento personal, las actividades educativas y una nueva aventura o proyecto que permita el contacto con personas con las que comparte intereses le ayudarán a dejar de lado algunos de los momentos más estresantes de su vida. Deje atrás el pasado y aprenda a quererse; descubrirá que tiene más cosas a su favor que en contra. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no saque conclusiones precipitadas. Recopile datos y considere las consecuencias de hacer acusaciones o reclamos sin pruebas suficientes. Tómelo con calma, cuide su estilo de vida y cuide su bienestar. Las acciones positivas serán alentadoras. Dedique su tiempo y esfuerzo a los demás: esas personas le darán la esperanza de un futuro mejor. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): puede ser que desee un cambio, pero para tener éxito necesitará más reflexión, preparación y atención a los detalles. Haga preguntas, reúna información y no permita que nadie apresure su decisión. Establezca límites, consulte a expertos y haga solo lo que sea razonable. Evite eventos que resulten costosos o que exijan demasiado a cambio. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje de soñar y empiece a hacer. Tome el control y haga que las cosas sucedan. Utilice su encanto, perspicacia y deseo genuino de ayudar y póngalos a prueba. Si toma la iniciativa puede generar un cambio y obtener beneficios. El objetivo es ser original y llamar la atención sin dejar que nadie se aproveche de usted. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si no cuenta con un contrato las asociaciones pueden ser costosas. Repase los detalles y luche por la equidad. Si llega a un acuerdo honesto se sentirá mucho mejor con el proceso y el resultado. Deje a un lado el enojo y adopte una actitud conciliadora para llegar a un acuerdo. No tenga miedo de alejarse de quienes no estén jugando limpio. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dese la oportunidad de descubrir su vocación y diseñe un plan que le ayude a alcanzar su destino. Redefinir cómo utiliza sus habilidades y conexiones para alcanzar sus objetivos será esencial y liberador. Dedique tiempo y dinero a aprender y mejorar su enfoque para asegurarse de ofrecer algo atractivo. El crecimiento personal y el romance se ven favorecidos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): establecer contactos, asistir a eventos del sector y hablar de sus planes con sus seres queridos le ayudará a descubrir qué es lo mejor. Dedíquese al crecimiento personal y a actualizar su rutina, estilo de vida y apariencia. Elabore un presupuesto para gestionar eficientemente sus obligaciones financieras. Las conversaciones pueden influir en su reputación o su posición profesional. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): siga adelante con entusiasmo. Participe en eventos que ofrecen información sobre cómo administrar su dinero de manera más eficiente o mejorar su estilo de vida y su salud a través de la dieta y el ejercicio. Empiece a hacer cosas que lleven a encontrar gente nueva o a conocer a alguien que le interese. Una propuesta profesional interesante parece prometedora. El romance está escrito en las estrellas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): piense antes de actuar. No se deje presionar para hacer algo sin estar en condiciones. Las emociones y la espontaneidad chocarán. Ocuparse de asuntos pendientes será tranquilizador y ampliará sus intereses. Deje que la disciplina y el trabajo duro allanen su camino. Evite la agitación emocional. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.