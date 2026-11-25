CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Katie Cassidy, 40; Jerry Ferrara, 47; Christina Applegate, 55; Bruno Tonioli, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: aprenda todo lo que pueda. Este año mantener una mente abierta y una actitud positiva le ayudarán a avanzar. Evite perder la paciencia o sobrepasar los límites. Mantener un perfil bajo mientras consolida su presencia y trayectoria le abrirá puertas a oportunidades de prosperidad, salud y la felicidad. Cultive lo importante y descarte aquello que frena su avance. Tome decisiones acertadas para alcanzar sus expectativas. Sus números son: 8, 14, 21, 27, 34, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es expresivo, cariñoso y aventurero. Es impaciente y tenaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si combina originalidad con disciplina logrará una fórmula ganadora. No retroceda cuando se trate de asuntos financieros o médicos. Investigue y defienda aquello con lo que se sienta a gusto. Las asociaciones prosperarán si se comunica bien y establece objetivos que contemplen las necesidades de todos. El amor y el romance están en auge. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): consiéntase. Reserve tiempo para mimarse o para estar con alguien especial. No se exponga a la decepción; basta con tener un plan sencillo para tranquilizarse y sentirse bien. Aléjese de quienes pretendan imponerle algo que no desea o por lo que no quiere pagar. Mantenga una vida sencilla. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): concéntrese en mejorar su perfil profesional. No permita que alguien le imponga algo que no necesita o no desea. Los asuntos domésticos podrían intensificarse y requerir su atención. Diga «no» a cambios costosos e innecesarios. Use su encanto y su amor para compensar las exigencias de sus seres queridos. Sea transparente con respecto a su situación financiera. El desarrollo personal elevará su moral. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): exprese su opinión, hable sin rodeos y no permita que nadie se aproveche de usted. Escuche con atención, haga preguntas y proteja su reputación de quienes intenten hacer que actúe de una manera que no le conviene. Preste más atención a su aspecto y a cómo se siente. Cuide mejor de usted y de sus intereses financieros. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): menos palabras y más acción le ayudará a alcanzar su meta. Comparta sus intenciones con alguien a quien ama y trace planes que lleven a acercarse al estilo de vida que desea. Utilice su creatividad y perspicacia para prosperar y sus talentos para demostrar que tiene lo necesario para lograr sus objetivos. El amor y el romance están escritos en las estrellas. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): canalice bien su energía. No caiga en provocaciones. Mantenga la calma, guíese por su inteligencia y sienta orgullo por dedicar su esfuerzo a lo que más le importa. No permita que las decisiones o los cambios ajenos le causen perjuicios o gastos. No se desvíe de su camino para complacer a otros. Siga su propio rumbo. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tiene más poder del que imagina. Si confía en sus capacidades, también lo harán aquellos con quienes comparta sus ideas. Los cambios de rumbo o de enfoque de su energía deben realizarse con cautela. Evite conductas inadecuadas y proyectos que no compensen el tiempo, esfuerzo o la inversión. Haga que su objetivo sea la superación personal. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si algo no se siente bien, absténgase. Escuche, aprenda y hable con franqueza sobre lo que está en condiciones de hacer. Proteja sus ahorros, reputación y salud evitando situaciones, lugares o personas inestables. Trabajar entre bastidores, lejos de interferencias, aportará beneficios personales o económicos. Busque una mayor estabilidad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): muestre entusiasmo, pero no haga promesas que no pueda cumplir. Puede ser que un cambio le resulte atractivo, pero si va a suponer un endeudamiento, absténgase. Trabaje en crear un entorno hogareño cómodo y seguro. Convierta una afición en un negocio complementario y una fuente de ingresos adicional. Renueve su imagen y mímese. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ocúpese de sus asuntos. No sienta la obligación de participar en eventos para los que no tiene tiempo, energía o dinero. Reflexione sobre qué le brinda felicidad y trace un camino que le dé libertad para perseguir sus sueños. Aléjese de quienes exigen demasiado y ofrecen muy poco. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga que los cambios valgan la pena. Deje atrás el pasado y busque aquello que genere entusiasmo. Dedique su energía al cambio personal, al crecimiento y a los nuevos comienzos. No permita que la negatividad ni la discordia frenen la superación ni la motivación que necesita para su éxito personal y profesional. Amplíe sus aficiones y amistades. El romance está escrito en las estrellas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no siga sueños ajenos. La manipulación tendrá un alto costo, personal o financiero. Haga rendir su dinero. Elija inversiones seguras y administre su presupuesto con sensatez. Aléjese de los intimidadores y de quienes prometen lo imposible. Evite los proyectos conjuntos y pagar por errores ajenos. Deje atrás el pasado, elimine lo innecesario y empiece de cero. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.