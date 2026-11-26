CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Camacho, 44; Peter Facinelli, 53; Garcelle Beauvais, 60; Rich Little, 88.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tiene mucho por hacer y demostrar. Mantener la mente clara y aplicar el sentido común conducirá al éxito. Aproveche sus recursos para hacer realidad sus sueños, esperanzas y deseos. Fíjese metas, deje de lado las emociones y concéntrese en dejar atrás el pasado y avanzar en una dirección que le llene el alma. Cambiar de perspectiva con respecto a las asociaciones le permitirá liberarse de cargas. Sus números son: 8, 14, 25, 28, 34, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es prudente, atento y curioso. Es adaptable y responsable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje de lado las emociones y céntrese en cumplir con sus responsabilidades. Cuanto más logre, mejor se sentirá. Haga planes que susciten su ilusión y tómese un tiempo para consentirse. Algunos cambios en su entorno personal mejorarán su comodidad y le darán motivos para pasar más tiempo en casa. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una conversación sincera dará buenos resultados; el enojo solo empeorará las cosas. No tome un camino equivocado por orgullo o por terquedad. Participe, contribuya a su comunidad o involúcrese en alguna actividad que le permita colaborar con alguien que comparta sus intereses. Evite los gastos impulsivos. Guarde su dinero, pertenencias y documentos personales en un lugar seguro. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): depende de usted lograr un cambio positivo aplicando el sentido común y el ingenio para alcanzar sus metas sin exceder su presupuesto. Las mejoras en el hogar y los gastos personales requerirán su intervención. No se deje acorralar. Obtenga lo que desea por escrito y supervise personalmente cualquier cambio. Los proyectos de superación personal darán sus frutos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piense en grande, pero establezca límites. Sus emociones aflorarán si deja que sus colegas o las políticas que se están aplicando le provoquen frustración. Tómese un momento para evaluar sus opciones antes de actuar o hablar impulsivamente. La inteligencia y la paciencia le ayudarán a controlar el resultado. Priorice sus necesidades. Evite situaciones riesgosas que puedan causar lesiones o enfermedades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): lo que desea diferirá de lo que obtenga si no expone sus ideas basándose en hechos. Dedique más tiempo al crecimiento personal y al autocontrol antes de compartir sus intenciones con los demás. Apóyese en su experiencia y en personas de confianza; analice sus opciones antes de tomar un camino que podría lamentar si no se gestiona adecuadamente. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): podrá avanzar si deja a un lado las emociones y se centra en lo necesario. Si presta atención a los detalles, define claramente qué es aceptable, se ciñe a los hechos y actúa con equidad logrará avanzar. Un trato amable y cordial con las personas difíciles facilitará las cosas y le permitirá dejar atrás el pasado. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): explore las posibilidades, use su encanto y perfeccione la forma en que aprovecha sus habilidades y experiencia. Si destaca podrá diversificarse y descubrir cómo convertir sus conocimientos, conexiones y habilidades en algo nuevo y emocionante. Deje de procrastinar, sea el centro de atención y tome las riendas de su futuro. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): antes de actuar analice bien la situación. La prisa es mala consejera y lleva al arrepentimiento. Mantenga la mente abierta, escuche, aprenda y reconsidere sus motivos y objetivos. No arriesgue su posición ni su reputación solo por orgullo. Espere el momento adecuado para entablar conversaciones que exijan detalles, precisión y hechos, y luego avance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): complete sus tareas pendientes. Cuanto menor sea el desorden, más podrá disfrutar de lo que considera significativo. Una novedad cambiará sus planes. No se apresure a sacar conclusiones ni a actuar. Utilice su espacio de manera más eficiente. Una actitud positiva y una buena organización favorecerán el éxito. El romance se ve favorecido. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): antes de iniciar cambios cuide los detalles para que todo salga como lo planeó. No espere que todos sean sinceros con respecto a sus intenciones, motivaciones o la información que comparten. Lea entre líneas, haga preguntas y aléjese de cualquier situación que le parezca sospechosa. Una relación personal requerirá su atención. Haga que sus prioridades sean la paz, el amor y el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio personal o doméstico que inicie le ayudará a obtener acceso a ingresos adicionales. Solicite un puesto remoto o establezca un estudio para crear y vender algo que le gusta hacer, y sucederá algo interesante. Sienta orgullo por su aspecto y participe en eventos o actividades que disfrute. Amplíe intereses y amistades. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): evite ser un seguidor o recibir consejos de alguien que no tenga las credenciales para ayudarle, y acuda directamente a un experto para conocer sus opciones de inversión y reducir sus gastos generales. Puede aliviar el estrés si solicita un puesto que ofrezca un mayor potencial de ingresos o toma medidas que le permitan eliminar gastos. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.