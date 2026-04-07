Fuerte temporal deja una vivienda totalmente destechada y cinco vacunos muertos por un rayo en Ñeembucú

Un violento temporal, caracterizado por fuertes ráfagas de viento, causó importantes destrozos en una vivienda ubicada en la compañía Pirity, del distrito de San Juan Bautista de Ñeembucú, según reportó la Dirección de la Policía Nacional en el duodécimo departamento.

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El hecho se registró en la mañana de este martes 7 de abril, alrededor de las 09:35 horas, cuando las condiciones climáticas adversas azotaron la zona, generando cuantiosos daños materiales en la propiedad de José Quiñónez González (59).

De acuerdo al informe policial, la vivienda afectada estaba construida con techo de tejas francesas y chapas de zinc, estructura que no resistió la fuerza de los vientos, produciéndose el destechamiento total de la casa.

Los daños se concentraron principalmente en el sector de la sala-comedor y en dos habitaciones, que quedaron completamente expuestas tras el paso del fenómeno climático.

En el momento del incidente, el propietario se encontraba en la vivienda acompañado de otras cuatro personas, todas mayores de edad. A pesar de la magnitud de los daños materiales, no se registraron personas lesionadas, lo que fue destacado por los intervinientes como un hecho positivo dentro de la situación.

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El caso fue comunicado a efectivos del Puesto Policial N° 10 de la compañía Pirity, quienes acudieron al lugar tras el llamado del propio afectado.

Las autoridades policiales dieron aviso al intendente municipal de San Juan Bautista de Ñeembucú, Aldo Armoa (ANR), con el objetivo de canalizar la asistencia necesaria para la familia afectada.

De igual manera, se informó al comité de emergencia departamental de la Gobernación de Ñeembucú, que deberá evaluar la situación y coordinar posibles ayudas, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en la que quedaron los ocupantes de la vivienda.

Este nuevo episodio de inclemencias climáticas vuelve a poner en evidencia la fragilidad de muchas viviendas en zonas rurales del departamento, especialmente ante fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.

Pobladores de la zona manifestaron su preocupación por la recurrencia de estos eventos, que en varias ocasiones dejan a familias enteras con pérdidas materiales importantes.

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Por otro lado, en la jurisdicción de la Subcomisaría N° 17 de San Roque, distrito de Desmochados, también se reportaron consecuencias del mismo fenómeno climático.

A las 11:40 de este martes 7 de abril, personal policial intervino tras una llamada telefónica de una persona identificada como Marisa del Pilar Espíndola, quien solicitó la presencia de los agentes en su propiedad ubicada en la compañía San Roque 1.

De igual manera, se informó al comité de emergencia departamental de la Gobernación de Ñeembucú, que deberá evaluar la situación y coordinar posibles ayudas, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en la que quedaron los ocupantes de la vivienda.

Este nuevo episodio de inclemencias climáticas vuelve a poner en evidencia la fragilidad de muchas viviendas en zonas rurales del departamento, especialmente ante fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.

Pobladores de la zona manifestaron su preocupación por la recurrencia de estos eventos, que en varias ocasiones dejan a familias enteras con pérdidas materiales importantes.