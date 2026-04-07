Temporal deja sin luz ni agua a Pilar y acumula más de 150 mm de lluvia

Una fuerte lluvia acompañada de tormentas eléctricas se registró desde las 21:00 del lunes, provocando cortes en el suministro de energía eléctrica y también en el servicio de agua potable en la capital departamental. Ambos servicios fueron restablecidos una vez que pasó el temporal.

Las precipitaciones se extendieron durante toda la madrugada de este martes, dejando un importante volumen de agua caída en Pilar, donde se registraron 156 milímetros.

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El fenómeno también afectó a varios distritos del departamento de Ñeembucú, con acumulados significativos.

Entre los registros más relevantes se encuentran: Cruce Estero Cambá (147 mm), Villalbín (120 mm), Desmochados (120 mm), Isla Umbú Pueblo (112 mm), Villa Franca (110 mm), Santa Catalina (105 mm), Laguna Itá y San Roque (100 mm cada uno), además de Tacuaras (115 mm).

En otras localidades, los niveles fueron menores pero igualmente importantes, como Mayor Martínez (60 mm), Lomas (60 mm), Cerrito (65 mm), Laureles (85 mm), Paso de Patria (20 mm) y Villa Oliva (25 mm), entre otros.

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Tras el temporal, se registró además un descenso de la temperatura, que en Pilar se sitúa en 19 grados Celsius, generando un ambiente más fresco en toda la zona.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta ante posibles nuevas precipitaciones y verificar las condiciones de los servicios básicos.