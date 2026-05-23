Densa niebla redujo la visibilidad y suspendió temporalmente el tránsito entre Ayolas e Ituzaingó

La densa bruma, acompañada de bajas temperaturas, redujo considerablemente la visibilidad durante gran parte de la mañana. En varios sectores de la ciudad se observaron dificultades para la circulación vehicular debido a las condiciones climáticas.

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Como medida de seguridad, las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá dispusieron la suspensión momentánea del tránsito en el paso internacional Ayolas – Ituzaingó. El servicio fue restablecido minutos antes de las 12:00, una vez que la niebla comenzó a disiparse.

En la zona de ingreso a la ciudad también se reportó la presencia de animales vacunos sueltos sobre y al costado de la ruta, situación que generó preocupación y quejas entre los conductores que transitaban por el lugar.

Los automovilistas lamentaron el descuido de los propietarios de los animales y advirtieron sobre el riesgo de accidentes de tránsito, especialmente debido a la escasa visibilidad provocada por la niebla.

“Hay conductores de automóviles y motociclistas que circulan a alta velocidad sin tener en cuenta la poca visibilidad por causa de la niebla. Las autoridades distritales deben aplicar medidas para evitar accidentes por causa de animales sueltos”, manifestó un ciudadano que pidió mantener en reserva su identidad para evitar represalias.

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