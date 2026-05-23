Dirigente de Ayolas cuestiona uso de máquinas de votación en elecciones

El actual mecanismo podría mantenerse para la elección de cargos plurinominales, como senadores, diputados y miembros de juntas departamentales y municipales, donde el soporte tecnológico facilita el proceso electoral.

Vera indicó que ya no existe tiempo suficiente para introducir cambios de cara a las elecciones internas previstas para el 7 de junio ni para los comicios municipales del 4 de octubre. Sin embargo, sostuvo que el debate podría instalarse con miras a las elecciones generales del 2028.

El dirigente señaló que la propuesta impulsada desde sectores de la oposición no busca eliminar la lista cerrada no bloqueada, como sostiene el Partido Colorado. Aclaró que el planteamiento apunta exclusivamente a que los cargos uninominales, como presidente, vicepresidente, gobernador e intendente, vuelvan a elegirse mediante papeletas.

Asimismo, manifestó que la Justicia Electoral defiende la fiabilidad de las urnas electrónicas debido a intereses políticos y económicos. En ese sentido, mencionó que alrededor del sistema de alquiler de máquinas de votación existe un importante movimiento de recursos económicos.

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“Si se modifica el sistema actual, la Justicia Electoral perdería el poder sobre esos recursos y también sobre las cuestiones políticas. El método actual genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral”, expresó Vera.