Trabajos preventivos contra el dengue en predios deportivos de Ayolas

El responsable de Comunicaciones del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), sede Ayolas, Juan Paredes, señaló que se puso en marcha una campaña de rastrillaje en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad. Las tareas se llevan a cabo considerando que son puntos de importantes aglomeraciones de personas.

Cada fin de semana los aficionados concurren a estos lugares para observar los encuentros correspondientes al campeonato organizado por la Liga de Fútbol Yacyretá (LFY), explicó.

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Los trabajos consisten en rociados y eliminación de recipientes que el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikunguña, pueda utilizar como criaderos. La idea es llegar con esta actividad hasta los distritos de Santiago, Misiones y Yabebyry, explicó.

Además, dijo que, en Ayolas, hasta el momento, no se registraron notificaciones de casos sospechosos o confirmados de dengue. No obstante, como institución no se pueden bajar los brazos en la lucha contra esta enfermedad.

Este tipo de trabajo también se realiza en puntos estratégicos antes y durante los feriados largos, teniendo en cuenta la llegada de personas provenientes de diferentes puntos del país.

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Desparasitación

El funcionario manifestó que el Senepa lleva adelante tareas de desparasitación. Esta actividad inició en la Escuela Básica Nº 5999 “José Asunción Flores”, del barrio Virgen del Pilar, Ayolas. Durante la visita se entregaron a los niños frascos para que los lleven a sus hogares y posteriormente puedan recolectar las muestras de heces.

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Una vez procesadas, las muestras serán enviadas al laboratorio de la sede de Encarnación. Posteriormente, los resultados serán entregados a los profesionales médicos de esta ciudad, finalizó.