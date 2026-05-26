Diputado denuncia promesas incumplidas y uso electoral de maquinarias del MOPC

El legislador sostuvo que el actual Gobierno se destaca por los anuncios y proyectos que no llegan a ejecutarse, además de no dar continuidad a obras que se encontraban en marcha en el Departamento de Misiones durante el periodo anterior.

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En ese contexto, mencionó la paralización de la Ruta del Progreso y la situación similar que atraviesa el recapado de la Ruta PY 20, que une Ayolas con la Ruta PY 1. “no existe ningún interés del Gobierno Nacional, del MOPC y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en continuar con la ejecución de estos proyectos”, expresó.

Asimismo, cuestionó los anuncios de nuevas obras realizados por el Ejecutivo, señalando que hasta el momento no pasaron de simples promesas.

“Siempre digo que este Gobierno tuvo dos ministros que no produjeron resultados; uno era el exministro Carlos Fernández Valdovinos y la otra es la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien realizó numerosas visitas al Departamento de Misiones en momentos críticos y formuló promesas de obras que hasta ahora no se iniciaron. Entre ellas se encuentra la construcción de la defensa costera para Ayolas; todas esas promesas se las llevó el viento”, manifestó.

Uso indebido de maquinarias viales en campaña electoral

Valdez también cuestionó las condiciones de los caminos vecinales en Misiones y otros departamentos del país, señalando que históricamente fueron abandonados por el Gobierno Nacional.

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No obstante, indicó que desde hace algunas semanas comenzaron a aparecer maquinarias del MOPC y de empresas contratadas por la cartera estatal realizando trabajos precarios de reparación en caminos vecinales, coincidentemente en zonas donde candidatos colorados desarrollan campañas políticas.

“Después de unas largas vacaciones aparecieron las máquinas de Obras Públicas para realizar reparaciones precarias de los caminos vecinales. Con algunas lluvias intensas, en poco tiempo estos caminos volverán a destruirse totalmente, incluso antes de las elecciones del 7 de junio”, afirmó.

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