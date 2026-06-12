Oposición apunta a captar votos colorados con miras a las elecciones municipales en Ayolas

El dirigente indicó que, tras la culminación de las internas partidarias, en las que se legitimaron las candidaturas a la concejalía municipal de Ayolas y fueron elegidas las nuevas autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), es el momento de comenzar a trabajar con miras a los próximos comicios municipales. En ese contexto, consideró necesario fortalecer la “Alianza Recuperemos el Paraíso”, integrada por Yo Creo, Participación Ciudadana y el PLRA, con el objetivo de consolidar una propuesta política de cara a las elecciones del 4 de octubre.

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Vega manifestó que será importante dialogar con otros sectores políticos del distrito, incluyendo a personas afiliadas al Partido Colorado que también buscan un cambio para la ciudad. Según expresó, Ayolas atraviesa diferentes dificultades derivadas de las distintas administraciones coloradas que estuvieron al frente del municipio. “Como primer paso, se hizo una invitación a todos los movimientos internos del Partido Liberal para unir fuerzas y acompañar la figura de Dennis Dioff (Yo Creo) a la Intendencia de Ayolas”, expresó.

Asimismo, sostuvo que, si bien la estructura colorada es muy fuerte, cada proceso electoral presenta características diferentes. Añadió que la ciudadanía está cansada de las mismas prácticas políticas y busca una alternativa de cambio. Recordó que el actual candidato a intendente por el Partido Colorado, José Mutti (ANR - Añetete), obtuvo cerca de 3.500 votos en las internas, pero señaló que esa cantidad por sí sola no garantiza una victoria, al igual que la oposición tampoco podría lograrlo sin una amplia unidad política.

En ese sentido, insistió en la necesidad de construir un acuerdo entre todos los sectores políticos, dejando de lado las diferencias partidarias y promoviendo una participación amplia de la ciudadanía.

La problemática de la falta de fuentes de empleo

Por otro lado, el dirigente mencionó que uno de los principales problemas que afecta a la comunidad ayolense es la falta de fuentes de empleo. Indicó que actualmente muchos ciudadanos deben conformarse con trabajos temporales de tres o cinco días, obtenidos mediante órdenes de compra (OC), además de la asistencia con kits de víveres entregados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

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“El trabajo de OC, del proyecto de Aña Cua, es un engaño que se utiliza para manipular a la gente”, afirmó.

Finalmente, señaló que como fuerza política consideran que se debe apostar por la industrialización para generar oportunidades laborales y reactivar la economía local. Asimismo, indicó que es importante impulsar el cambio que necesita Ayolas para evitar continuar con un modelo que, según sostuvo, beneficia únicamente a unos pocos.