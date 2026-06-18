Ayolas: Impulsan limpieza en la turística comunidad de Corateí

El dirigente social y trabajador del sector turístico, Gerónimo Oribe, manifestó que la iniciativa de llevar a cabo una minga ambiental o de limpieza surge como respuesta a los reclamos de la ciudadanía por la proliferación de mini vertederos de basura ilegales en diferentes espacios de la comunidad. Indicó que, además de mejorar la imagen del lugar, se busca generar un cambio de conducta en las personas que arrojan desechos en sitios no habilitados.

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En ese sentido, señaló que se mantienen conversaciones con representantes de instituciones educativas, entre otros sectores, para coordinar las tareas de limpieza. Asimismo, se espera contar con el acompañamiento de autoridades locales.

Oribe resaltó que Corateí es un destino frecuentado por turistas, por lo que considera fundamental preservar la buena imagen de la comunidad para incentivar el retorno de los visitantes.

“Parece que la gente no es consciente de eso, por eso tira su basura por cualquier lado; son detalles que se deben cuidar”, expresó.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos sanitarios que genera la acumulación de residuos y afirmó que la limpieza debe convertirse en una prioridad para todos los habitantes.

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“Se debe tener en cuenta que la basura trae consigo enfermedades; si no se realiza la limpieza, tampoco quiero que nuestra comunidad se parezca a Asunción, donde hay muchos vertederos clandestinos de basura por todos lados y eso queda mal, sobre todo donde se depende mucho del turismo”, manifestó.

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