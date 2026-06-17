Denuncian ante la Fiscalía construcción en una reserva natural de Corateí

El concejal municipal de Ayolas, Lucio Amarilla (PLRA), acompañó la denuncia de un grupo de pobladores de Corateí. Señaló que la presentación ante la Fiscalía se realizó contra persona innominada.

Mencionó que la construcción de una vivienda precaria en un área declarada reserva natural por la Municipalidad de Ayolas, mediante la Resolución N° 19/2021, alertó a la comunidad ribereña. El espacio se encuentra ubicado a un costado del acceso principal a la compañía Corateí, explicó.

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“Podríamos estar ante una invasión, ya que se edificó dentro de un área declarada por el municipio como reserva natural en beneficio de la compañía Corateí, lo que podría representar una situación bastante grave. El lugar está protegido por una resolución municipal creada en el año 2021. Incluso existe un cartel que señala que el área es una reserva natural. Sin embargo, se construyó una vivienda precaria que cuenta con medidor de energía eléctrica proveído por la ANDE (Administración Nacional de Electricidad)”, manifestó.

Amarilla indicó que la situación representa un “pisoteo de la voluntad popular” y calificó el hecho como grave. Añadió que la denuncia busca la apertura de una investigación que permita identificar a los responsables.

“Hemos visto una muy buena predisposición del fiscal Hugo Dávalos, quien dijo que mañana se constituirá en el lugar del hecho y va a intervenir en lo que se esté realizando en el sitio”, agregó.

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Intervención del Mades

A inicios de junio, pobladores de Corateí ya habían solicitado la urgente intervención del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) ante la construcción de una vivienda en una zona de humedales declarada como reserva natural por el municipio local.

Asimismo, los denunciantes señalaron que la reserva tiene una importancia fundamental para la comunidad de Corateí, debido a que se trata de un humedal cuya conservación y mantenimiento son ampliamente valorados por los pobladores de la zona.

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