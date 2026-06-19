Pescadores podrían encargarse de la limpieza de algas en el río Paraná, dice dirigente

El dirigente manifestó que mantuvieron una reunión con el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Luis Benítez, durante la cual se registraron avances en las negociaciones relacionadas con diferentes reivindicaciones planteadas por el sector desde diciembre de 2025. Entre los puntos abordados figuran la limpieza del río Paraná y la generación de trabajos temporales para paliar la difícil situación económica que atraviesan las familias que dependen de la pesca comercial como principal fuente de sustento.

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Ferreira explicó que, en principio, se acordó que el retiro de las algas podría ser ejecutado por los propios pescadores. En cuanto a la adquisición de elementos de pesca, indicó que el proceso se realizaría de manera fraccionada debido a que la EBY ya cuenta con numerosos compromisos presupuestarios asumidos con anterioridad. Asimismo, señaló que la asistencia alimentaria continuará mientras se trabaja en la elaboración de proyectos sustentables destinados al sector pesquero.

“Pudimos observar que el director no está en contra de los reclamos de los compañeros del sector pesquero; solamente que los pedidos deben ser realizados en tiempo y forma para que puedan seguir sus procesos administrativos”, expresó Ferreira.

Pago de licencias

Este viernes vence el plazo para el pago de las licencias comerciales. Inicialmente, el periodo para regularizar la situación vencía el pasado 31 de mayo. Hasta esa fecha, cerca del 70 % de los aproximadamente 1.323 pescadores registrados en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) había cumplido con el trámite.

Ante este escenario, la institución resolvió extender el plazo de pago hasta el 15 de junio pasado. Posteriormente, la fecha límite fue ampliada por cinco días más. La medida fue adoptada con el objetivo de brindar una nueva oportunidad a los trabajadores del sector para regularizar su documentación y así acceder al subsidio por veda pesquera.

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El responsable de la Oficina de Pesca del Mades en Ayolas, ingeniero Mario Martínez, explicó en su momento que muchas familias dedicadas a la pesca comercial atraviesan una difícil situación económica debido a la escasez de peces en el río Paraná. Esta realidad impidió que numerosos pescadores pudieran abonar el canon de G. 223.000 correspondiente al carnet que los habilita para ejercer la actividad y les permite acceder al subsidio de veda otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).