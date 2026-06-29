Paralizan obra de empedrado en Corateí tras detectarse presuntos incumplimientos técnicos

La arquitecta Norma Medina, de la Gobernación de Misiones, explicó que este tipo de suspensiones suele aplicarse cuando se detectan incumplimientos en las especificaciones técnicas de una obra. Indicó que la paralización se mantiene hasta mantener una reunión con los representantes de la empresa para analizar los inconvenientes detectados y definir las medidas correctivas que deberán implementarse.

La obra está a cargo de la empresa constructora La Familia SRL, representada por José Olmedo. El contrato se firmó por G. 1.542.321.727 y el plazo de ejecución es de 300 días.

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Asimismo, señaló que existen quejas de vecinos debido a que la empresa avanza hacia nuevos tramos sin concluir completamente las cuadras anteriores. Esta situación dificulta el ingreso de los pobladores a sus viviendas y genera inconvenientes durante la ejecución de los trabajos.

La exigencia del gobierno departamental es que cada cuadra quede totalmente terminada antes de iniciar la siguiente. Además, se solicitó corregir algunos detalles técnicos relacionados con la colocación de los cordones.

“Son más situaciones estéticas que otra cosa. En la colocación de piedras no existen inconvenientes; el problema está en la obra de arte sobre el empedrado”, expresó.

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Medina agregó que el terreno donde se ejecuta la obra presenta importantes dificultades debido a que se trata de una zona baja donde se acumula gran cantidad de agua. Por ese motivo, es necesario realizar trabajos paralelos de canalización y limpieza para facilitar el escurrimiento.

También informó que este miércoles se desarrollará una mesa técnica con la participación del gobernador Richard Ramírez (ANR – HC), ocasión en la que se analizarán las observaciones realizadas a la obra y se definirá la continuidad del proyecto. La intención es reanudar los trabajos desde el próximo jueves.

Modificación en proyecto inicial

El representante de la empresa La Familia SRL, José Olmedo, explicó que uno de los factores que incidieron en la suspensión temporal fue la modificación del sistema de desagües pluviales en las bocas de calle. Inicialmente estaba prevista la instalación de tuberías, pero posteriormente se optó por un método más moderno.

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Durante la mañana de este lunes, técnicos de la empresa realizaron un relevamiento de datos sobre las observaciones formuladas por funcionarios de la Gobernación. Dicho informe será presentado durante la reunión técnica prevista para este miércoles.

Olmedo indicó que, una vez aclarados los puntos observados y alcanzado un acuerdo entre las partes, los trabajos podrían reanudarse en el transcurso de la presente semana.