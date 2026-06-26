Mal estado de calles en predios de la EBY genera reclamos en Ayolas.

El mal estado de la capa asfáltica en diferentes sectores del complejo Mil Viviendas, de Ayolas, ya ocasionó numerosos accidentes de tránsito, principalmente caídas de motociclistas, de acuerdo con las denuncias de pobladores.

Varios de los afectados sufrieron lesiones de gravedad y debieron ser trasladados a centros asistenciales de Asunción y al Gran Hospital del Sur, en la ciudad de Encarnación (Itapúa). En la zona del barrio Villa Permanente, el pavimento también presenta un rápido deterioro, según las quejas de los lugareños.

Lea más: El pais de prosperidad, del que habla Santiago Peña, no se siente en el bolsillo de la gente, afirma concejal

Armando Giménez, poblador del asentamiento Atinguy, manifestó que a las malas condiciones de las calles se suma el pésimo estado de la ruta PY20, que conecta la ciudad con la ruta PY01.

El poblador explicó que, en ambos casos, la falta de mantenimiento se arrastra desde hace aproximadamente 35 años, cuando se inició la construcción de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

“Es necesario que se implementen medidas por parte de la EBY y de otras instituciones para encontrar una solución al estado de las calles y de la ruta. Nuestra ciudad es muy visitada por turistas y lo primero que observan cuando llegan es la falta de recapado y señalización de la ruta PY20, además del deterioro de las calles”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ruta PY20

Recientemente, el dirigente social Vidal Cáceres señaló que la ruta PY20 se encuentra en una situación peligrosa para el tránsito vehicular y urgió la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para ejecutar trabajos de mantenimiento y recuperación de la vía.

Cáceres indicó que esta carretera es de vital importancia para la conectividad de Ayolas con otras ciudades, además de ser clave para el desarrollo del turismo, el comercio, la atención sanitaria y el ámbito educativo.

Lea más: Ayolas necesita nuevos atractivos para sostener el turismo durante la temporada invernal, afirman