Ayolas: critican informe presidencial y aseguran que no refleja las necesidades de la población paraguaya

En referencia al balance de gestión presentado por el presidente de la República ante ambas cámaras legislativas, en el que destacó que Paraguay atraviesa uno de los periodos más sólidos de su historia democrática, Vega afirmó que quienes realmente atraviesan un buen momento son Santiago Peña, su familia y su entorno.

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El dirigente liberal manifestó que el contenido del informe carece de relevancia para la ciudadanía porque no responde a los problemas cotidianos que afectan a la población. En ese sentido, señaló que las familias sienten con fuerza el incremento del costo de la canasta básica familiar, cuyos precios, aseguró, continúan en constante aumento.

Asimismo, indicó que la suba permanente de productos de consumo diario, como la galleta, la sal y la carne, golpea directamente el bolsillo de la población y evidencia, a su criterio, la incapacidad del Gobierno para atender las necesidades más urgentes.

Agregó que las autoridades tampoco responden a otras demandas esenciales, como la falta de infraestructura escolar, caminos en condiciones y hospitales abastecidos con medicamentos. “Los niños acuden con este frío a escuelas donde no hay aulas; tampoco hay caminos y los hospitales están sin medicamentos”, expresó.

Es inaceptable que el Instituto de Previsión Social (IPS) no tenga medicamentos ni profesionales, pese a que cada mes el trabajador está aportando; muchas personas que son pobres van a los hospitales públicos y fallecen por falta de remedios e insumos, agregó.

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En otro momento, cuestionó que el Gobierno destaque indicadores como la macroeconomía y la generación de empleo cuando, según afirmó, en los últimos cinco años no se han inaugurado nuevas industrias en Ayolas ni a nivel nacional.

Según Vega, las actividades productivas continúan limitándose a pequeñas industrias vinculadas a silos, producción de arroz y ganadería, sin la instalación de emprendimientos de gran envergadura que permitan impulsar el desarrollo económico y la generación de fuentes de trabajo, agregó.