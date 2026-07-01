Nuevas autoridades liberales de Ayolas buscan consolidar la alianza y recuperar espacios políticos

El acto de traspaso de mando se llevó a cabo en el local del Comité Liberal, ubicado en el barrio Santa Rosa de Lima, con la presencia del ahora expresidente Arturo Gómez (PLRA), el recientemente electo presidente del Comité Liberal de Ayolas, Remigio Vega (PLRA – Nuevo Liberalismo), la presidenta de la Juventud Liberal, Berenice Villalba (PLRA), y candidatos a la concejalía municipal.

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Tras asumir el cargo, Vega manifestó que de manera inmediata comenzarán los trabajos para fortalecer la “Alianza Recuperando el Paraíso”, integrada por Yo Creo, que impulsa la candidatura a la intendencia de Ayolas de Dennis Dioff (Yo Creo), Participación Ciudadana y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Además, indicó que buscarán sumar el acompañamiento de otros sectores políticos, incluyendo dirigentes e integrantes del Partido Colorado que también consideran necesario un cambio para el distrito.

“El primer desafío es comenzar a trabajar de cero y tener abiertas las puertas de la casa de los liberales 12 horas diarias; tratar de darle soluciones a nuestros afiliados y a personas de nuestra comunidad que no están afiliadas”, dijo Vega.

En otro momento, sostuvo que Ayolas necesita un cambio y que este puede concretarse con la candidatura de Dennis Dioff. Agregó que los resultados de las últimas internas del Partido Colorado, donde el oficialismo sufrió una derrota, demostraron que la ciudadanía busca una renovación en la conducción del municipio.

“El pueblo está cansado de la gente que está en el poder, de aquellos que solo ordenan desde sus oficinas, que no recorren las calles y no conocen sus barrios, de esos que solamente cada cinco años se enteran de los problemas de la gente”, indicó.

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Finalmente, señaló que otro de los objetivos de su gestión al frente del Comité Liberal será alcanzar unas 500 nuevas afiliaciones al Partido Liberal para el 2028. Indicó que existe interés de numerosos ciudadanos en afiliarse y que el desafío será reorganizar el partido para concretar la mayor cantidad posible de incorporaciones.

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