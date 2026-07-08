Reactivan obras de empedrado en Corateí tras resolverse observaciones técnicas detectadas por la Gobernación

La arquitecta Norma Medina, integrante de la secretaría de Obras de la Gobernación de Misiones, señaló que las tareas correspondientes a la construcción del asfaltado tipo pétreo se reanudaron ayer.

La reactivación se produjo luego de una reunión entre técnicos del gobierno departamental y representantes de La Familia SRL, representada por José Olmedo. En el encuentro, desarrollado la semana pasada, se finiquitaron los aspectos técnicos que habían motivado la suspensión temporal de los trabajos.

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Entre los puntos acordados se estableció concluir completamente cada cuadra antes de avanzar a la siguiente. Las tareas incluyen la terminación de las bocas de calles, la colocación de conductos de agua y otras intervenciones destinadas a garantizar la transitabilidad, uno de los principales reclamos de los pobladores de la zona. Asimismo, se acordó corregir las observaciones técnicas y completar los cordones faltantes.

En otro momento, al ser consultada sobre si la paralización temporal de las obras podría afectar el plazo de ejecución establecido en el contrato firmado entre la Gobernación y la empresa responsable, Medina sostuvo que no debería influir. Agregó que la firma cuenta con la posibilidad de solicitar prórrogas, aunque el plazo contractual vence entre finales de agosto y mediados de septiembre, aproximadamente.

Explicó además que, en caso de lluvias, los trabajos deben suspenderse obligatoriamente durante unos 10 días para permitir el secado y asentamiento del suelo.

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Díaz “Pipo” Verón

Los trabajos de empedrado comenzaron en noviembre de 2025 y cuentan con un plazo de ejecución aproximado de 300 días. El proyecto, que contempla aproximadamente 14 cuadras, y, requiere aproximadamente G. 1.200.000.000, fue cuestionado por vecinos de la zona, quienes denunciaron que se priorizó la calle donde se ejecuta la obra debido a que pasa frente a la vivienda del senador cartista Díaz “Pipo” Verón. La acusación fue rechazada por el intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR – HC).

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