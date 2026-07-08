Liberal sostiene que Ayolas continúa sin servicios básicos pese a contar con la riqueza de Yacyretá

El dirigente político Remigio Vega manifestó que a pesar de que Ayolas alberga la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), todavía existen familias sin acceso al servicio de energía eléctrica. Asimismo, señaló que numerosos barrios carecen de caminos en condiciones y que el hospital local enfrenta una grave carencia de medicamentos, médicos y especialistas. Agregó que, pese a estar ubicada a orillas del río Paraná, una parte de la población tampoco dispone de agua potable.

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Vega indicó además que, con la llegada del fenómeno de El Niño y el anuncio de lluvias intensas e inundaciones, vuelve a surgir la promesa electoral de construir una defensa costera para proteger a Ayolas de las crecidas del río.

En otro momento, sostuvo que Ayolas acumula más de una década de retraso y responsabilizó a los intendentes colorados que administraron la Municipalidad: Alberto Espíndola (ANR - HC), Carlos Arrechea (ANR – HC), Nelson Delvalle (ANR) y al actual Carlos Duarte (ANR – HC). Según expresó, las administraciones se enfocaron en obtener contratos y órdenes de compra (OC), dejando de lado obras y beneficios para la ciudad y sus habitantes.

Continuismo

Al mismo tiempo, manifestó que esta situación no cambiará mientras el Partido Colorado continúe al frente de la administración municipal. Añadió que el reciente abrazo republicano entre el candidato a intendente José Mutti (ANR – Añetete) y el oficialismo, integrante del movimiento Honor Colorado (HC), tiene como objetivo encubrir las falencias de sus respectivas gestiones, sin priorizar las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Finalmente, cuestionó el uso de los recursos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con fines políticos. Señaló que resulta fácil realizar asistencia social cuando se dispone de recursos provenientes del Estado, mientras que los trabajadores deben organizar polladas y rifas para ayudar con recursos propios. Afirmó que los contratos millonarios deberían destinarse al fortalecimiento del sector productivo, al mejoramiento de caminos y a otras necesidades prioritarias. “Hacen política con la plata del pueblo”, concluyó.

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