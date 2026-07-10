Preocupa al sector ganadero de Yabebyry el impacto que tendría la llegada de El Niño

El presidente de la Comisión de Pequeño Tambero del Barrio Obrero, profesor Alfredo Esquivel, manifestó que el escenario previsto para el segundo semestre de 2026 representa una amenaza para la producción ganadera. Indicó que la presencia de El Niño complicará aún más las condiciones del campo, por lo que será necesario el acompañamiento de instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Gobernación de Misiones para mitigar las pérdidas.

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El dirigente también lamentó que los pequeños productores no hayan sido convocados para integrar el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), recientemente conformado por las autoridades locales. No obstante, consideró positivo que se estén articulando acciones para gestionar asistencia destinada a los diferentes sectores del distrito.

En ese contexto, explicó que actualmente la ganadería enfrenta dificultades debido a la escasez de pasturas provocada por la temporada de invierno, mientras que la agricultura también se verá afectada por las intensas precipitaciones e inundaciones pronosticadas con la llegada de El Niño. Agregó que la mayoría de los productores de Yabebyry no cuenta con recursos suficientes para alimentar a sus animales, por lo que dependerán del apoyo institucional.

Por otra parte, Esquivel convocó a los integrantes de la Comisión de Pequeño Tambero a una reunión prevista para el próximo sábado, a partir de las 9:30, en la plaza del Barrio Obrero. Durante el encuentro se renovarán las autoridades de la organización y se analizarán las acciones que deberán implementarse ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

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