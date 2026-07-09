En Yabebyry se organizan para enfrentar el impacto de un severo fenómeno de El Niño

El concejal municipal Paul Servín (ANR – HC) señaló que durante una reunión encabezada por el intendente de este distrito, Ignacio Brizuela (ANR – HC), y con la participación de representantes de la Gobernación de Misiones, Bomberos Voluntarios, Salud, Policía Nacional, entre otras instituciones, se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

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El organismo tendrá como objetivo canalizar las medidas necesarias para hacer frente a las consecuencias que podrían generar las lluvias intensas e inundaciones en diferentes puntos de la comunidad, así como en el sector productivo.

El edil mencionó que, durante el encuentro, los técnicos de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) informaron que el fenómeno de El Niño ya se encuentra instalado en el país. De acuerdo con las proyecciones, a partir de septiembre comenzarían a registrarse los impactos más severos, con precipitaciones de gran intensidad que incluso superarían los niveles habituales. Esta situación, además de provocar inundaciones, también ocasionaría el desborde del río Paraná.

Servín explicó que esta ciudad se encuentra en una zona de alto riesgo debido a su ubicación geográfica. Por un lado, limita con el río Paraná y, por otro, cuenta con el arroyo Yabebyry, cuyos desbordes generan importantes perjuicios, como inundaciones de viviendas, anegamiento de pastajes utilizados para la alimentación del ganado y daños en las parcelas de pequeños productores.

“Solemos tener este tipo de situaciones, pero ahora con el super Niño la preocupación es mayor. Como autoridades municipales debemos ir planificando acciones que permitan mitigar las consecuencias del fenómeno que no se podrá atajar; solo podemos buscar que los efectos negativos sean menores”, expresó.

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