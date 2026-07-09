Nivel del río Paraná desciende en Ayolas y genera un alivio temporal

El informe del área de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) indica que el puerto de Ayolas registró una altura de 2 metros (1,80 m es el nivel normal). Los datos señalan que para este viernes los valores se mantendrían entre 2 y 1,80 metros. Entre el sábado y el domingo se pronostican niveles de 1,90 y 1,70 metros.

Lea más: Preocupa presencia de algas en la playa de Corateí a días del inicio de las vacaciones de invierno

Durante la jornada del miércoles, el caudal afluente diario a la CHY fue de aproximadamente 13.500 m³/s, mientras que para este jueves se aguardaba una afluencia del orden de 12.800 m³/s.

Las previsiones de alturas son realizadas considerando las condiciones actuales y los pronósticos disponibles, y están sujetas a revisión en función de eventuales cambios en las condiciones hidrometeorológicas y en las descargas de las centrales hidroeléctricas situadas aguas arriba de la CHY.

Preocupación

Victorina Ferreira, pobladora del barrio San José Mí, manifestó que el descenso del río Paraná brinda un poco de tranquilidad, aunque solo de manera temporal, debido a que existe información de que, como consecuencia de El Niño, se registrarían abundantes lluvias e inundaciones.

“Si viene el agua, tendremos que dejar nuestra casa y buscar un lugar donde esperar a que baje el río para poder volver. Lo que preocupa es que no hay información oficial desde Yacyretá para saber qué va a pasar con la inundación”, expresó Ferreira.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre el 3 y el 4 del mes en curso, el río Paraná alcanzó una altura de 2,90 metros. La riada afectó la producción de ladrillos y también al sector turístico de la compañía Corateí, en Ayolas.

Lea más: En Yabebyry se organizan para enfrentar el impacto de un severo fenómeno de El Niño

Alerta y emergencia

Por su parte, la Junta Municipal declaró situación de alerta y emergencia preventiva ante la inminente llegada del fenómeno climático de El Niño, con el objetivo de coordinar acciones anticipadas para mitigar los posibles efectos de las lluvias intensas e inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad.