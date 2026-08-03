Denuncian entrega de semillas de papa del MAG en estado de descomposición en distritos de Paraguarí

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entregó la semana pasada la última partida de la semilla de papa a más de 200 productores, en su mayoría en estado de descomposición. Esta situación preocupa ante la posibilidad de que los tubérculos aparentemente sanos también puedan estar afectados por hongos o bacterias, señaló el presidente del Comité Héctor L Vera de este distrito Alfredo Gamarra.

Manifestó que en su comité de 29 productores que recibieron a duras penas siete bolsas de papa, todos ellos se quejaron del mal estado de las semillas, dijo que en su caso particular el problema detectó al momento de cortar las papas para su preparación y posterior siembra.

Manifestó que es la primera vez que reciben las semillas con retraso y en estas condiciones. “Nos preocupa que las papas sanas que estaban junto a las que se pudrieron también puedan estar contaminadas con algún hongo o bacteria. No sabemos qué consecuencias podría tener eso para el cultivo”, expresó.

La situación se suma al malestar que ya habían expresado la semana pasada los productores de Paraguarí, quienes denunciaron que alrededor de 400 agricultores quedaron excluidos por el MAG de la distribución de semillas de papa.

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Senave levantó muestras

El coordinador de las secciones de producción de cebolla y papa de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG), ingeniero agrónomo Diego Garcete, confirmó que recibió reclamos relacionados con la última entrega de semillas.

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Los reclamos surgieron de los productores, entre ellas Martínez Cué de Ybytymí, Barrero Azul de La Colmena y la colonia César Barrientos de Ybycuí.

Por su parte, el jefe del Departamento del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), ingeniero Jorge Torres, explicó que estuvieron junto con otros técnicos de la institución levantando muestras en el distrito de Ybytymí, las cuales ya fueron remitidas al laboratorio para su análisis.

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Señaló que, ante lo observado en las semillas de papa que presentaban signos de descomposición, no es recomendable cultivar aquellas clasificadas como sanas hasta tanto se confirme si la afectación corresponde a un hongo o una bacteria.

No obstante, indicó que algunos productores optaron por pasar las semillas por cemento y fungicida antes de cultivarlas, aunque todavía se desconoce en qué condiciones germinarán dichos tubérculos.

Finalmente, explicó que, si se trata únicamente de un hongo, los resultados estarán disponibles en menor tiempo; pero si se confirma la presencia de una bacteria, el análisis demorará más debido al proceso que requiere.