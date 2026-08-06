Interior
06 de agosto de 2026 a la - 12:30

Paraguarí: vecinos señalizan cráteres con adornos navideños y cubiertas ante la inacción municipal

Peligrosos cráteres sobre la ruta PY01, frente al Hospital Regional de Paraguarí, son señalizados con cubiertas para prevenir accidentes.
Peligrosos cráteres sobre la ruta PY01, frente al Hospital Regional de Paraguarí; son señalizados con cubiertas para prevenir accidentes.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. Baches convertidos en cráteres y calles anegadas por aguas servidas evidencian el abandono de la capital departamental. Ante la falta de respuestas municipales, los vecinos recurren a cubiertas, una casita de pesebre y un arbolito de Navidad como insólitas señales de advertencia para evitar accidentes.

Por Emilce Ramírez

La capital departamental permanece en un preocupante estado de abandono. Calles repletas de baches, enormes cráteres en la capa asfáltica y aguas servidas con olores nauseabundos forman parte del paisaje cotidiano que deben soportar vecinos, peatones y automovilistas.

La capital departamental de Paraguarí luce abandonada, con calles repletas de baches y aguas servidas malolientes que afectan a la ciudadanía, mientras las autoridades municipales permanecen ausentes
La capital departamental de Paraguarí luce abandonada, con calles repletas de baches y aguas servidas malolientes que afectan a la ciudadanía, mientras las autoridades municipales permanecen ausentes.

Uno de los puntos más críticos se encuentra sobre la ruta PY01, frente al Hospital Regional de Paraguarí. En el lugar, los vecinos colocaron cubiertas en el interior de profundos cráteres para advertir a los conductores sobre el peligro y prevenir accidentes. Los denunciantes sostienen que el deterioro de la calzada representa un riesgo permanente para quienes circulan por la zona.

La creatividad reemplaza a la Municipalidad

Una de las escenas que más indignación genera se observa sobre la avenida Agustín Fernando de Pinedo, en las inmediaciones del Banco Nacional de Fomento (BNF). En ese sector, los pobladores “adelantaron la Navidad” utilizando un arbolito y una casita de pesebre, para señalizar un enorme cráter que continúa sin reparación.

Sobre la avenida Agustín Fernando de Pinedo, vecinos "adelantaron la Navidad" al colocar arbolitos y una casita de pesebre para señalizar los peligrosos cráteres y evitar accidentes.
Sobre la avenida Agustín Fernando de Pinedo, vecinos "adelantaron la Navidad" al colocar arbolitos y una casita de pesebre para señalizar los peligrosos cráteres y evitar accidentes.

Los ciudadanos cuestionan que deban recurrir a este tipo de improvisaciones para proteger a conductores y motociclistas.

Señalan que el abandono de las calles demuestra la falta de mantenimiento de la infraestructura vial y la escasa presencia de la Municipalidad en la solución de los problemas más urgentes de la comunidad.

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Aguas servidas y baches

Al costado de la ruta PY01, las aguas servidas corren permanentemente sobre la vía pública, desprenden olores pestilentes y dificultan el tránsito peatonal.

Sobre la calle Mariscal Estigarribia también se observa un profundo pozo que se agrava con el paso del tiempo ante la falta de reparación por parte de la Municipalidad de Paraguarí.
Un bache lleno de agua se observa en la calle Mariscal Estigarribia, reflejando el descuido de la infraestructura en Paraguarí.

Otros sectores que también presentan graves deterioros, entre ellos la calle Mariscal Estigarribia, la calle Aquidabán, Uruguay, General Caballero y General Morínigo. En varios de estos puntos existen profundos pozos que aumentan de tamaño debido a la falta de reparaciones oportunas.

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<b>Reclamos sin respuestas</b>

La vecina del barrio Aquidabán, Luisa González manifestó que en reiteradas ocasiones los ciudadanos de diferentes barrios acudieron a la Municipalidad, para dejar sus quejas pero no dan solución por falta de voluntad política.

La calle 19 de Enero, esquina Mariscal Estigarribia, de Paraguarí, presenta peligrosos cráteres que evidencian la falta de mantenimiento de la capa asfáltica.
La calle 19 de Enero, esquina Mariscal Estigarribia, de Paraguarí, presenta peligrosos cráteres que evidencian la falta de mantenimiento de la capa asfáltica.

Por su parte, la concejal Sara Devigille (ANR) señaló que hace un año la Junta Municipal aprobó al intendente Marcelo Simbrón (ANR) unos G. 300 millones para la reparación de calles, que debían quedar “como una alfombra”, pero hasta la fecha no se realizó ningún trabajo.

Agregó que este hecho y otras presuntas irregularidades fueron denunciados ante la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público. Indicó que se realizó una auditoría a la gestión municipal, pero hasta ahora no obtuvieron respuestas.

El intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón Pintos (ANR).
El intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón Pintos (ANR).

Intentamos obtener la versión del intendente Marcelo Simbrón (ANR), pero no respondió las llamadas telefónicas. Tampoco se encontraba en la Municipalidad ni contestó los mensajes enviados.