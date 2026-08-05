Interior
05 de agosto de 2026 a la - 13:20

Paraguarí: funcionarios municipales mantienen sentata por cinco meses de salarios impagos

Funcionarios municipales de Paraguarí realizan una sentata dentro y fuera de la sede comunal en reclamo del pago de cinco meses de salarios atrasados.
Funcionarios municipales de Paraguarí realizan una sentata dentro y fuera de la sede comunal en reclamo del pago de cinco meses de salarios atrasados.Interior

PARAGUARÍ. Un grupo compuesto de 16 funcionarios de la Municipalidad local cumple el tercer día de una sentata para exigir el pago de cinco meses de salarios adeudados. Los manifestantes reclaman una explicación del intendente Marcelo Simbrón (ANR) y advierten que recurrirán a acciones legales.

Por Emilce Ramírez

Los funcionarios municipales realizan una sentata dentro y frente de la sede de la Municipalidad para reclamar el pago de los haberes correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026.

Los manifestantes - todos ellos nombrados - sostienen que la deuda salarial que supera G.500 millones, afecta gravemente la economía de sus familias y que, hasta el momento, no obtuvieron una respuesta concreta de las autoridades.

Los 16 funcionarios de distintas áreas municipales aseguran ser víctimas de una exclusión selectiva en el pago de salarios.

Señalan que algunos trabajadores se encuentran al día en el cobro de sus haberes, mientras que ellos continúan sin percibir remuneración desde marzo hasta julio.

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Funcionarios municipales de Paraguarí cumplen tres días de protesta por salarios impagos.
Funcionarios municipales de Paraguarí cumplen tres días de protesta por salarios impagos.

Esperan respuesta del intendente

Una de las voceras del grupo, Arminda Boschert de Cantero, manifestó que los trabajadores se sienten “impotentes e indignados” porque sus derechos laborales están siendo vulnerados.

La funcionaria Boschert de Cantero sostuvo que el presupuesto municipal 2026 contempla los recursos para el pago de remuneraciones y cuestionan qué fue lo que pasó de esos fondos, considerando que ellos no están cobrando.

El intendente Marcelo Simbrón (ANR -HC) explicó que encontró la carpeta que supuestamente habían hurtado los de la Contraloría Ciudadana.
El intendente Marcelo Simbrón (ANR).

Anunció que continuarán con otras medidas de protestas de manera indefinida mientras no exista una respuesta favorable.

Finalmente dijo que agotarán todas las instancias de diálogo, aunque no descartan recurrir a acciones legales si el Ejecutivo municipal no dispone la regularización de los salarios adeudados.

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Al respecto, intentamos comunicarnos con el intendente Simbrón, pero el mismo desvió las llamadas y tampoco respondió los mensajes de texto enviados.

La funcionaria Arminda Boschert de Cantero exige la regularización de sus haberes atrasados.
La funcionaria Arminda Boschert de Cantero exige la regularización de sus haberes atrasados.