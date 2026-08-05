Paraguarí: funcionarios municipales mantienen sentata por cinco meses de salarios impagos

Los funcionarios municipales realizan una sentata dentro y frente de la sede de la Municipalidad para reclamar el pago de los haberes correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026.

Los manifestantes - todos ellos nombrados - sostienen que la deuda salarial que supera G.500 millones, afecta gravemente la economía de sus familias y que, hasta el momento, no obtuvieron una respuesta concreta de las autoridades.

Los 16 funcionarios de distintas áreas municipales aseguran ser víctimas de una exclusión selectiva en el pago de salarios.

Señalan que algunos trabajadores se encuentran al día en el cobro de sus haberes, mientras que ellos continúan sin percibir remuneración desde marzo hasta julio.

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Esperan respuesta del intendente

Una de las voceras del grupo, Arminda Boschert de Cantero, manifestó que los trabajadores se sienten “impotentes e indignados” porque sus derechos laborales están siendo vulnerados.

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La funcionaria Boschert de Cantero sostuvo que el presupuesto municipal 2026 contempla los recursos para el pago de remuneraciones y cuestionan qué fue lo que pasó de esos fondos, considerando que ellos no están cobrando.

Anunció que continuarán con otras medidas de protestas de manera indefinida mientras no exista una respuesta favorable.

Finalmente dijo que agotarán todas las instancias de diálogo, aunque no descartan recurrir a acciones legales si el Ejecutivo municipal no dispone la regularización de los salarios adeudados.

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Al respecto, intentamos comunicarnos con el intendente Simbrón, pero el mismo desvió las llamadas y tampoco respondió los mensajes de texto enviados.