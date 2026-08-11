Las Ligas Agrarias convocan a su Congreso Nacional en Quiindy

Las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) llevarán a cabo su Congreso Nacional los días viernes 14 y sábado 15 de este mes, desde las 08:00, en este distrito del departamento de Paraguarí.

La actividad cuenta con el acompañamiento de referentes políticos y sociales, entre ellos el exsenador Pedro Santacruz (PDP).

Durante la primera jornada del viernes 14 de agosto, los delgados y bases campesinas que llegarán de diferentes puntos del país, abordarán la presentación y aprobación del informe de gestión de la conducción provisoria.

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Posteriormente se procederá a la elección de la conducción nacional definitiva de la organización. Asimismo, dentro del orden del día se contempla el debate sobre la aprobación del documento político, la agenda de actividades, la revisión del estatuto orgánico.

Igualmente los líderes de la LAC analizarán la creación de una cooperativa de producción y comercialización orientada al sector rural.

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Delitos de lesa humanidad y análisis político

El programa del sábado 15 de agosto contempla un encuentro con la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores, el movimiento La Patria Primero y diversas organizaciones afines.

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En dicha ocasión se presentará también un informe sobre la denuncia penal por delitos de lesa humanidad vinculada al emblemático Caso Caaguazú (1980), así como la ampliación formal de acciones legales por crímenes dictatoriales perpetrados en Misiones, Paraguarí, Cordillera y Jejuí.

El cierre de la plenaria estará centrado en el análisis de la coyuntura política nacional e internacional, la construcción de una propuesta de desarrollo para el país y la consolidación de la unidad entre los sectores progresistas y democráticos.