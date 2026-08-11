Interior
11 de agosto de 2026 a la - 12:48

Las Ligas Agrarias convocan a su Congreso Nacional en Quiindy

En Quiindy las Ligas Agrarias Cristianas(LAC) prepara congreso nacional.
En Quiindy las Ligas Agrarias Cristianas(LAC) prepara su congreso nacional.

QUIINDY. Líderes de la Ligas Agrarias Cristianas (LAC) desarrollarán su Congreso Nacional el 14 y 15 de este mes en este municipio. Elegirán una conducción definitiva y evaluarán la ampliación de denuncias por delitos de lesa humanidad.

Por Emilce Ramírez

Las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) llevarán a cabo su Congreso Nacional los días viernes 14 y sábado 15 de este mes, desde las 08:00, en este distrito del departamento de Paraguarí.

La actividad cuenta con el acompañamiento de referentes políticos y sociales, entre ellos el exsenador Pedro Santacruz (PDP).

Ex senador Pedro Santacruz.
Ex senador Pedro Santacruz.

Durante la primera jornada del viernes 14 de agosto, los delgados y bases campesinas que llegarán de diferentes puntos del país, abordarán la presentación y aprobación del informe de gestión de la conducción provisoria.

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Posteriormente se procederá a la elección de la conducción nacional definitiva de la organización. Asimismo, dentro del orden del día se contempla el debate sobre la aprobación del documento político, la agenda de actividades, la revisión del estatuto orgánico.

Igualmente los líderes de la LAC analizarán la creación de una cooperativa de producción y comercialización orientada al sector rural.

Delitos de lesa humanidad y análisis político

El programa del sábado 15 de agosto contempla un encuentro con la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores, el movimiento La Patria Primero y diversas organizaciones afines.

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En dicha ocasión se presentará también un informe sobre la denuncia penal por delitos de lesa humanidad vinculada al emblemático Caso Caaguazú (1980), así como la ampliación formal de acciones legales por crímenes dictatoriales perpetrados en Misiones, Paraguarí, Cordillera y Jejuí.

Miembros de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) vienen luchando por el esclarecimiento y la sanción de los delitos de lesa humanidad en Paraguay.
Miembros de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) vienen luchando por el esclarecimiento y la sanción de los delitos de lesa humanidad en Paraguay.

El cierre de la plenaria estará centrado en el análisis de la coyuntura política nacional e internacional, la construcción de una propuesta de desarrollo para el país y la consolidación de la unidad entre los sectores progresistas y democráticos.