Ligas Agrarias Cristianas repudian elogios del titular de Aneaes a dictadura de Stroessner

En su pronunciamiento, la LAC denuncia un peligroso intento de minimizar los crímenes cometidos durante el régimen stronista, por las declaraciones emitidas por el presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Duarte Penayo, quien calificó de “benigno” el período de la dictadura de Alfredo Stroessner.

La organización, que nuclea a víctimas directas e indirectas del stronismo, recordó que durante el régimen (1954-1989) miles de paraguayos sufrieron “persecución política, represión, tortura, asesinato, desaparición forzada, exilio y despojo de tierras”.

En este sentido, calificaron la dictadura no como una “mera etapa histórica neutra”, sino como un “terror estatal sistemático y prolongado, que desangró a nuestras familias y comunidades por décadas”.

“Normalizar la violencia”

Esta nucleación social rechaza de manera “inapelable” que un funcionario público con responsabilidades en la educación superior “minimice o relativice las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura stronista”, señala el comunicado.

El manifiesto refiere también que “estas afirmaciones no solo desconocen el dolor vivo de las víctimas y sus familias, sino que también representan un peligroso intento de normalizar la violencia estatal y el autoritarismo, lo cual es incompatible con los valores democráticos, la justicia social y la dignidad humana”.

En el pronunciamiento de la LAC, piden a José Duarte Penayo que “rectifique públicamente sus declaraciones, reconociendo el carácter dictatorial del régimen stronista y su impacto criminal en la sociedad paraguaya”.

Asimismo, instaron a las instituciones del Estado, “particularmente aquellas encargadas de la educación y la memoria histórica”, a comprometerse a “sostener y promover una verdad histórica basada en hechos documentados”.

Además, piden “se respeten los principios constitucionales que prohíben la apología de regímenes que atentaron contra la libertad, la justicia y la vida de miles de compatriotas”.

El comunicado concluye reafirmando que “la memoria de quienes lucharon por la justicia, la libertad y la dignidad, especialmente de las víctimas del stronismo, no será borrada ni relativizada”. Y termina con la consigna: “¡Nunca más autoritarismo en el Paraguay! ¡Justicia y memoria para las víctimas del stronismo!”.