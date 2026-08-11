UNP distingue a Jordi Ferrer Beltrán, referente mundial del razonamiento probatorio

El especialista desarrolla en Paraguay una serie de seminarios dirigidos a magistrados, abogados, fiscales, docentes y estudiantes, en el marco de una iniciativa conjunta con el Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.

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La Universidad Nacional de Pilar (UNP) otorgó el título de Doctor Honoris Causa al Dr. Jordi Ferrer Beltrán, reconocido jurista y uno de los principales referentes contemporáneos en materia de razonamiento probatorio, en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y profesional y a sus aportes al estudio y evolución del Derecho Probatorio a nivel internacional.

La distinción constituye uno de los máximos reconocimientos académicos de la institución y pone en valor la contribución de Ferrer Beltrán al análisis de la prueba, su correcta valoración y los estándares que deben orientar la toma de decisiones judiciales.

El rector de la Universidad Nacional de Pilar, Dr. Víctor Ríos Ojeda, destacó la relevancia de la presencia del jurista en el país y señaló que se trata de “uno de los juristas más importantes en la actualidad”.

Explicó que Ferrer Beltrán se encuentra en Paraguay para desarrollar una serie de clases y seminarios en el marco de una especialización impulsada conjuntamente por el Consejo de la Magistratura, la Escuela Judicial y la Universidad Nacional de Pilar.

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Ríos resaltó además la dimensión internacional de la trayectoria del académico, señalando que es uno de los especialistas más destacados en la teoría del razonamiento probatorio, con una importante producción intelectual y presencia también en el ámbito jurídico anglosajón.

“Estamos hablando de una figura de gran importancia para las ciencias jurídicas contemporáneas”, sostuvo el rector de la UNP, al destacar la trascendencia de incorporar al ámbito académico paraguayo el conocimiento y las herramientas desarrolladas por el reconocido jurista.

La importancia de razonar correctamente la prueba

Durante su estadía en Paraguay, Ferrer Beltrán desarrolla actividades de formación dirigidas a magistrados, profesionales del Derecho, docentes y estudiantes, con el objetivo de profundizar en una de las cuestiones centrales de la administración de justicia: cómo determinar correctamente los hechos a partir de las pruebas disponibles.

En diálogo con ABC Color, el jurista explicó que prácticamente toda decisión judicial relevante exige demostrar determinados hechos.

“Cuando necesitamos probar que alguien ha matado a otro, que un ciudadano no ha pagado su impuesto o que tiene derecho a la propiedad, hay que probar estos hechos o sucesos”, explicó.

En ese proceso pueden intervenir diferentes medios probatorios, como testimonios, documentos y pericias. Sin embargo, Ferrer Beltrán subrayó que no basta con incorporar pruebas a un expediente, sino que resulta fundamental establecer cómo deben ser valoradas y qué conclusiones pueden extraerse legítimamente de ellas.

“Hay que saber qué dicen esas pruebas y a qué conclusión vamos a llegar a partir de las pruebas que se han presentado”, señaló.

El especialista puso énfasis en que la correcta valoración probatoria constituye una pieza fundamental para garantizar decisiones judiciales fundamentadas, racionales y ajustadas a los hechos acreditados.

“Necesitamos que nuestros juzgadores extraigan las conclusiones correctas y valoren correctamente las pruebas. Necesitamos también que nuestras fiscalías, policías y nuestros abogados hagan bien ese trabajo”, expresó.