Caapucú prepara fiesta, desfile y festival por sus 239 años

El programa oficial preparado por la Municipalidad local abarca cuatro jornadas festivas desde este viernes 14 hasta el lunes 17 de agosto.

La historia de este emblemático municipio, ubicado en el departamento de Paraguarí, señala que fue fundado el 15 de agosto de 1787 por el entonces gobernador español Pedro Melo de Portugal.

En sus inicios fue conocido como Capilla Tuvá y se encontraba asentado más al norte de su ubicación actual, hasta su traslado definitivo hacia el año 1816.

Lea más: Caapucú: Museo Casa-Oratorio Cabañas, tesoro histórico a descubrir en fechas patrias

Programa

Los festejos iniciaron hoy a las 17:00 donde se desarrolló una charla dirigida a emprendedores en las instalaciones del Polideportivo Municipal, recinto que se inauguró oficialmente a las 18:00 con la habilitación de sus obras y un festival folclórico.

Lea más: Playas del río Tebicuary en Caapucú y María Antonia: un destino ideal para el fin de semana largo

Las actividades del sábado

El día principal, mañana las actividades arrancarán a las 08:00 con la tradicional Santa Misa, seguida del izamiento del Pabellón Nacional en la plaza central a las 08:30.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El momento cumbre se vivirá a las 09:00 con el esperado desfile cívico, militar y estudiantil, que se desplegará a lo largo de la Ruta PY01. Al término de la marcha, a las 12:00, la ciudadanía podrá disfrutar de un gran almuerzo con feria gastronómica y la actuación en vivo de la Banda Show Caapucú en el nuevo polideportivo.

La jornada sabatina se completará a las 13:50 con un encuentro deportivo organizado por la Liga Caapucuseña de Deportes (L.C.D.) y culminará por la noche, a las 21:00, con una fiesta bailable con varios grupos musicales.

Esta comunidad no solo puede transportar al pasado a los que la visitan, sino que también cuenta con algunos atractivos turísticos que pueden disfrutarlo. Está el museo-oratorio Cabañas, donde se conservan imágenes, mobiliarios en una antigua edificación de hace más de 300 años y que recientemente fue habilitada para el público por el Ministerio de Educación y Cultura.

Lea más: Caapucú: Ciudad pequeña, pero rica en minerales y ganaderíaEste artículo tiene 24 años de antigüedad

Además de la playa Punta Arena, a orillas del río Tebicuary y el mirador en Yaguarete Cua.

Festejos continuarán el domingo y lunes

La celebración se extenderá durante el fin de semana. El domingo 16 de agosto, a partir de las 14:00, se llevará a cabo un agasajo especial por el Día del Niño en el Polideportivo Municipal. Finalmente, el lunes 17, a las 19:00, las actividades llegarán a su cierre con el inicio de un torneo de fútbol interbarrial.