Playas del río Tebicuary en Caapucú y María Antonia: un destino ideal para el fin de semana largo

La playa municipal Punta Arena, ubicada en Caapucú, a unos 10 kilómetros del casco urbano y 141 kilómetros de Asunción, es uno de los principales atractivos de la zona. Situada a orillas del majestuoso río Tebicuary, se destaca por su arena blanca y aguas tranquilas, convirtiéndose en un destino turístico concurrido, especialmente durante fines de semana y feriados.

Los que gustan de realizar turismo interno y disfrutar de la naturaleza también cuentan con espacios para practicar deportes al aire libre, realizar caminatas a orillas del río e instalar camping para tomarse un descanso. El lugar dispone de servicios básicos como agua, luz y sanitarios.

Paseo en canoa o pesca deportiva

El distrito de María Antonia, ubicado al sur del noveno departamento, a 200 kilómetros de Asunción, dispone de una amplia playa que la Municipalidad local ha acondicionado para recibir a los visitantes durante el feriado largo.

Los lugareños se preparan con canoas o lanchas para ofrecer recorridos por el río, mientras los visitantes pueden acampar y disfrutar de la exuberante vegetación del lugar.

Además, la zona es propicia para la pesca deportiva, la práctica de deportes de playa y para conocer un rincón diferente que Paraguarí tiene para ofrecer este fin de semana.