25 de febrero de 2026 - 21:04

Playas del río Tebicuary en Caapucú y María Antonia: un destino ideal para el fin de semana largo

El paseo en canoa en la playa Punta Arena de Caapucú es una opción de relax para los visitantes.
Las playas del río Tebicuary, en los distritos de Caapucú y María Antonia, se presentan como una alternativa de diversión para realizar turismo interno el fin de semana largo. Entre la variedad de opciones turísticas que ofrece el noveno departamento, destacan los paseos en canoa, cachiveo o lancha, ideales para disfrutar en familia o con amigos y relajarse en contacto con la naturaleza.

Por ABC Color

La playa municipal Punta Arena, ubicada en Caapucú, a unos 10 kilómetros del casco urbano y 141 kilómetros de Asunción, es uno de los principales atractivos de la zona. Situada a orillas del majestuoso río Tebicuary, se destaca por su arena blanca y aguas tranquilas, convirtiéndose en un destino turístico concurrido, especialmente durante fines de semana y feriados.

Los visitantes tiene la opción de acampar a orillas del río en lado de Caapucú.
Los que gustan de realizar turismo interno y disfrutar de la naturaleza también cuentan con espacios para practicar deportes al aire libre, realizar caminatas a orillas del río e instalar camping para tomarse un descanso. El lugar dispone de servicios básicos como agua, luz y sanitarios.

Paseo en canoa o pesca deportiva

El distrito de María Antonia, ubicado al sur del noveno departamento, a 200 kilómetros de Asunción, dispone de una amplia playa que la Municipalidad local ha acondicionado para recibir a los visitantes durante el feriado largo.

Las canoas esperan a los turistas para recorrer el río Tebicuary en María Antonia.
Los lugareños se preparan con canoas o lanchas para ofrecer recorridos por el río, mientras los visitantes pueden acampar y disfrutar de la exuberante vegetación del lugar.

María Antonia prepara su playa para recibir a los visitantes este fin de semana largo.
Además, la zona es propicia para la pesca deportiva, la práctica de deportes de playa y para conocer un rincón diferente que Paraguarí tiene para ofrecer este fin de semana.