Rueda de Chicago: instalación en Cerro Perõ se retrasa por daños en piezas

La inauguración de la “Rueda de Chicago”, prevista para la cima del Cerro Perõ de esta capital departamental, que debía culminar este mes, está retrasada y prometen la puesta en marcha para finales de septiembre.

En junio pasado, el intendente Marcelo Simbrón (ANR) anunció el cierre temporal del acceso al cerro hasta este mes de agosto, debido a las obras de instalación de la “Noria o Rueda de Chicago”.

Sin embargo, hasta ahora no avanza la obra y el retraso obedece a que, en junio pasado, durante el transporte desde China, algunos de los componentes llegaron averiados, explicó el representante legal de la constructora AGT, adjudicada con el proyecto turístico, ingeniero Amín González,

Los pobladores han expresado inquietud por el aparente abandono de las estructuras metálicas y la cabina con aire acondicionado que se encuentran en la cima del cerro, arrojadas a la intemperie y sin ninguna protección para evitar su corrosión.

Rueda gigante será entregada en septiembre

Al respecto, González aclaró que todos los componentes están diseñados para resistir condiciones climáticas adversas. Además, el proyecto cuenta con un seguro para garantizar su integridad y cumplimiento contractual.

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La instalación de la noria está valorada en G. 1.437 millones y es financiada con un préstamo que compromete los royalties municipales hasta noviembre de 2026, refiere el contrato firmado entre el intendente Simbrón y la constructora.

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González explicó que una vez que lleguen los componentes de reposición, el montaje electromecánico tomará aproximadamente 30 días.

La entrega de la obra está prevista para finales de septiembre, coincidiendo con el inicio de la primavera, lo que podría atraer más visitantes y dinamizar la economía local.

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Finalmente destacó que la Rueda de Chicago se perfila como un nuevo atractivo turístico, ofreciendo vistas panorámicas de la región y generando expectativas de crecimiento económico y creación de empleos en la zona.